Người dân đi hiến máu thời dịch Covid-19 cần có những điều kiện gì?

Ngày 19/12, Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tiến hành tiếp nhận hiến máu tại chùa Phước Tường, TP Thủ Đức. Trong tuần vừa qua, riêng TP Thủ Đức tổ chức được 11 buổi hiến máu, tiếp nhận hơn 1.200 túi máu.

"Trong năm 2021, dù phải tạm ngưng nhiều lần vì thực hiện giãn cách xã hội, nhưng Thủ Đức vẫn tiến hành được 135 buổi hiến máu, nhận được 15.336 túi máu. Dịch bệnh khiến đời sống người dân gặp khó khăn, vậy mà mỗi khi nghe thông báo hiến máu là hưởng ứng ngay", bà Cao Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức cho biết.