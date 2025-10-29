Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ

Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Nhiều khu vực ở Huế vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại.

48 giờ vật lộn trong nước lũ﻿

Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong Kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Đến sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn đang ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.

Nhiều tuyến đường trong Kinh thành Huế đang ngập sâu.