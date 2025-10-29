Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ

Đã hơn 48 giờ đồng hồ trôi qua, người dân ở Đại nội Huế vẫn đang vật lộn trong nước lũ lịch sử.
Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Nhiều khu vực ở Huế vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại.
48 giờ vật lộn trong nước lũ
Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong Kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Đến sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn đang ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.
Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó
Ghi nhận tại khu vực phía Nam TP Huế, nước lũ trên các tuyến đường, công viên đã rút dần, để lại một lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân đang tranh thủ dọn dẹp với phương châm “lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.
Nước rút, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc đi lại, không vớt củi, đánh bắt thủy sản tại các khu vực sông suối, ao hồ.