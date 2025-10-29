Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ

29/10/2025 15:04

Đã hơn 48 giờ đồng hồ trôi qua, người dân ở Đại nội Huế vẫn đang vật lộn trong nước lũ lịch sử.

Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Nhiều khu vực ở Huế vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại.

48 giờ vật lộn trong nước lũ﻿

Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong Kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Đến sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn đang ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.

guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (24).jpg
Nhiều tuyến đường trong Kinh thành Huế đang ngập sâu.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (21).jpg
Đường vào cổng Đại nội Huế vẫn ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (3).jpg
Các đường đi trong Đại nội Huế đang ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (20).jpg
Nhiều tuyến đường tại Kinh thành Huế đang ngập sâu.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (19).jpg
Nước rút đến đâu, người dân tất bật dọn dẹp đến đó.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (17).jpg
Người dân vệ sinh các đồ dùng trong nhà khi nước rút.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (14).jpg
Ông Nguyễn Duy Hồng (58 tuổi, bên phải) cho biết khoảng 8 giờ sáng 27-10, nước bắt đầu tràn lên đường và lên rất nhanh. Chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, nước đã tràn vào nhà ông khoảng 1 m.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (12).jpg
"Tôi ở đây hàng chục năm, ngoài trận lũ năm 1999 thì đây là trận lũ nước lên rất nhanh và cao. Hiện, nước lũ rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn” – ông Hồng nói.

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Ghi nhận tại khu vực phía Nam TP Huế, nước lũ trên các tuyến đường, công viên đã rút dần, để lại một lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân đang tranh thủ dọn dẹp với phương châm “lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

Nước rút, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc đi lại, không vớt củi, đánh bắt thủy sản tại các khu vực sông suối, ao hồ.

mua-lu (2).jpg
Một số tuyến đường trung tâm TP Huế nước đã rút dần.
mua-lu (1).jpg
Tuy nhiên, nhiều tuyến đường ở những khu vực thấp trũng vẫn còn ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (2).jpg
Nước rút để lại một lượng bùn đất lớn tại các tuyến đường, công viên.
lu-o-hue267.jpg
Lực lượng chức năng dọn dẹp, đẩy bùn đất sau khi nước lũ rút.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (22).jpg
Theo kinh nghiệm của người dân, nếu chậm trễ trong việc đẩy bùn đất, khi bùn khô lại việc vệ sinh sẽ rất khó khăn.
Theo plo.vn
https://plo.vn/nguoi-dan-dai-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu-post878228.html
Copy Link
https://plo.vn/nguoi-dan-dai-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu-post878228.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO