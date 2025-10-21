Người dân Đà Nẵng hối hả kéo tàu thuyền, dựng ‘đê’ chống ngập tránh bão số 12

Ngày 21/10, ghi nhận tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng, người dân và các cơ sở kinh doanh đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão số 12 Fengshen tiến gần đất liền, dự báo gây ra đợt mưa đặc biệt lớn trong nhiều ngày tới.

Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) – nơi thường xuyên ngập úng, nhiều hộ kinh doanh đã dựng các tấm chắn kim loại làm “đê” để ngăn nước tràn vào nhà, bảo vệ tài sản khi bão đổ bộ gây mưa lớn. Người dân cho biết, từ tối 20/10, chính quyền địa phương đã khuyến cáo các hộ dân chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản.

Người dân dùng tấm tôn dựng "đê" chắn nước trước cửa nhà. Ảnh: Hồ Giáp

Trong khi đó, khu vực ven biển và dọc sông Hàn, thời tiết xuất hiện mưa lớn từng đợt, sóng biển dâng cao, nước sông tràn sát bờ.