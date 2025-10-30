Người dân Đà Nẵng hối hả di tản, đưa tài sản ra khỏi vùng ngập trong đêm
30/10/2025 07:54
"Hơn chục năm qua chưa khi nào ngập như thế này cả, từ chiều đến tối nước dâng rất nhanh. Chúng tôi dùng phao lốp đưa hàng chục chiếc xe máy ra vì sợ trong đêm nay nước sẽ còn lên nữa", anh Lê Đức Tâm (phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) nói.
Hàng loạt hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán người và tài sản trong đêm vì nước lũ dâng liên tục.
Chị Diệu Quỳnh (tổ 8, phường Hoà Xuân) đã chủ động di tản từ sớm, tuy nhiên trong tối 29/10 đã quay trở lại xin nhờ ghe vào nhà để lấy máy tính, giấy tờ quan trọng. "Nước trong nhà đã ngập hơn 1m, tôi đã cất máy tính, giấy tờ đất đai lên gác lửng rồi nhưng tình hình này thì phải vào lấy ra cho an tâm. Vì từ chiều đến giờ nước cứ lên liên tục", chị lo lắng.
Từ lúc nhá nhem tối, người dân đã tranh thủ chế thêm nhiều phao để phòng trường hợp cấp bách trong đêm.
Anh Lê Công Thịnh (tổ 89, phường Hòa Xuân) cho hay nước trong nhà anh lúc tối đã ngập ngang cổ. Cả nhà đã chủ động di tản từ sớm để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ dân xung quanh cũng đưa xe máy, tài sản đến nơi cao ráo.