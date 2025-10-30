Người dân Đà Nẵng hối hả di tản, đưa tài sản ra khỏi vùng ngập trong đêm

"Hơn chục năm qua chưa khi nào ngập như thế này cả, từ chiều đến tối nước dâng rất nhanh. Chúng tôi dùng phao lốp đưa hàng chục chiếc xe máy ra vì sợ trong đêm nay nước sẽ còn lên nữa", anh Lê Đức Tâm (phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) nói.

Hàng loạt hộ dân tại Đà Nẵng phải sơ tán người và tài sản trong đêm vì nước lũ dâng liên tục. Người dân Đà Nẵng di tản, đưa tài sản ra khỏi vùng ngập trong đêm. Video: Thanh Hiền. Trời tối đen, những chuyến ghe liên tục ra vào khu dân cư ở tổ 8 (phường Hòa Xuân) để đưa người và tài sản ra bên ngoài. Theo bà con, khu vực này trũng thấp, nước dồn về từ ngày hôm qua. Ảnh: Thanh Hiền. Nhiều hộ không nghĩ nước lại lên nhanh đến vậy nên vẫn ở lại nhà. Đến tối 29/10, thấy mực nước tiếp tục tăng trong khi mưa vẫn còn, họ đã nhờ ghe chở ra phía đường lớn để đi nơi khác trú tránh. Hàng chục lượt ghe liên tiếp ra vào để đưa người thoát khỏi vùng ngập ﻿ trong đêm. Trong xóm còn rất nhiều xe máy, người dân hỗ trợ nhau khiêng lên ghe chở ra ngoài. Tuy nhiên nước càng lúc càng cao, nhiều chiếc không thể chuyển lên ghe được đành bất lực để lại vùng ngập. Chị Diệu Quỳnh (tổ 8, phường Hoà Xuân) đã chủ động di tản từ sớm, tuy nhiên trong tối 29/10 đã quay trở lại xin nhờ ghe vào nhà để lấy máy tính, giấy tờ quan trọng. "Nước trong nhà đã ngập hơn 1m, tôi đã cất máy tính, giấy tờ đất đai lên gác lửng rồi nhưng tình hình này thì phải vào lấy ra cho an tâm. Vì từ chiều đến giờ nước cứ lên liên tục", chị lo lắng. Khu vực tổ 10 (phường Hòa Xuân) cũng thất thủ. Người dân tự chế phao bằng lốp xe đưa hàng chục chiếc xe máy ra ngoài. Anh Lê Đức Tâm (tổ 10, phường Hòa Xuân) cho hay năm 2010 anh xây nhà ở đây, từ đó đến nay chưa năm nào xảy ra ngập nặng như bây giờ cả. Nhà anh cũng phải đưa 4 chiếc xe máy đi chạy lụt. Từ lúc nhá nhem tối, người dân đã tranh thủ chế thêm nhiều phao để phòng trường hợp cấp bách trong đêm. Hàng loạt ngôi nhà bị nước bủa vây. Thời điểm chiều tối, nước lên nhanh khiến người dân lo sợ. Dự báo trong đêm 29 và ngày 30/10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt từ 10.6-10.80m- trên BĐ3 khoảng 1.8m- ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5.5m, xấp xỉ lũ lịch sử -năm 1964. Tại Hội An đạt 3.5m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 0.1m. Sông Hàn đạt 3.6-3.7m... Anh Lê Công Thịnh (tổ 89, phường Hòa Xuân) cho hay nước trong nhà anh lúc tối đã ngập ngang cổ. Cả nhà đã chủ động di tản từ sớm để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ dân xung quanh cũng đưa xe máy, tài sản đến nơi cao ráo. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Tam Xuân, Lãnh Ngọc, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Hội An, Cẩm Lệ, Bà Nà, Thăng An, Thu Bồn, Hòa Vang...