Người dân Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng trong đêm do ảnh hưởng bão số 12?

Ngoài các số khẩn cấp 113 (công an), 114 (cứu nạn, cứu hộ) và 112 (Tổng đài khẩn cấp thiên tai quốc gia), người dân có thể liên hệ công an phường gần nhất, hoặc gửi phản ánh qua ứng dụng “Đà Nẵng Smart City” và Zalo “Công an TP Đà Nẵng” – các kênh này đều trực 24/7 để tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng - cho biết, trong mọi tình huống khẩn cấp do mưa bão, người dân cần gọi ngay 114 – đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ. Đây là kênh tiếp nhận 24/24, kết nối trực tiếp đến đội cứu hộ gần nhất.

Thượng tá Nam lưu ý thêm: “Khi báo tin, người dân cần mô tả rõ địa điểm, tình huống, số người gặp nạn. Nếu có người kẹt trong tầng hầm hoặc ô tô, cần nói rõ để lực lượng xác định đúng vị trí và triển khai cứu hộ nhanh, hiệu quả nhất".

Song song với lực lượng chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện, đội cứu hộ bán tải và ca nô tại Đà Nẵng – Quảng Nam cũ cũng đã kích hoạt chế độ trực 24/7, công bố đầu mối hỗ trợ khẩn cấp trong đợt mưa bão sắp tới.

Một số đầu mối cứu hộ và hỗ trợ người dân gồm: Khu vực bến xe ở Đà Nẵng, liên hệ Tô Thanh Tài (số điện thoại 0905.329.214); phường Liên Chiểu và Hòa Khánh mới, liên hệ Ngọc Ngọc (số điện thoại 0905.602.580); CLB SOS ĐH Đông Á (Đà Nẵng): thầy Lê Đình Lượng (số điện thoại: 0867.152.952); Đội ca nô Hà Nội vào hỗ trợ: Bùi Văn Cường (số điện thoại 0982.879.000); Điều phối ca nô: Trần Quyết Thắng (số điện thoại 0949.987.888); Nguyễn Quang (số điện thoại: 0905.924.984).

Tuyến khu vực quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang (cũ), liên hệ Anh Tin (số điện thoại 0914.020.333); xã Vĩnh Điện - Thăng Bình (cũ), liên hệ Nam đội 117 (số điện thoại 0862.217.117); phường Điện Bàn mới, liên hệ Tuấn Anh (số điện thoại 0905.524.523); khu vực xã Thăng Bình và Núi Thành mới, liên hệ Muối (số điện thoại 0868.313.195); khu vực xã Tiên Phước mới, liên hệ Anh Sự (số điện thoại 0909.848.087); khu vực sông Thu Bồn, liên hệ Lê Vĩnh (số điện thoại 0905.617.329); Tiếp nhận thông tin khu vực huyện Nông Sơn (cũ), liên hệ Tuyết Trương (số điện thoại 0979.715.789).