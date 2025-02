Người dân có thể đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ công trực tuyến

Sáng 23/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết với hình thức trực tuyến, người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng Bộ Công an, sau đó kê khai theo hướng dẫn và hoàn thành nộp lệ phí qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ.

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xuất trình giấy phép lái xe cho người kiểm soát và cảnh sát giao thông cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực qua ứng dụng chuyên biệt.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện từ cuối năm 2022, nhưng nay người dân có thể thêm cổng mới của Bộ Công an. Việc xử lý các quy trình sau đó cũng do Bộ Công an thực hiện bởi Bộ mới tiếp nhận chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải.