Người dân có được tự lắp đặt công tơ kiểm soát điện để đối chứng hóa đơn?

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội cũng như tại một số cửa hàng điện ở Hà Nội, nhu cầu tìm mua công tơ điện bắt đầu tăng. Hiện mặt hàng này có giá dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc, có kiểm định nhưng khách phải tự lắp đặt.

Trả lời câu hỏi người dân có được lắp đặt công tơ điện hay không, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc một chi nhánh điện tại Ninh Bình cho biết, ngành điện không cấm người dân lắp thêm công tơ để giám sát việc sử dụng điện. Vì thế ngoài công tơ mà EVN đã lắp, mỗi gia đình có thể lắp thêm công tơ phụ trong nhà.

“Việc lắp thêm công tơ điện trong mỗi gia đình để giám sát kết quả sử dụng điện không bị cấm và không ảnh hưởng gì đến ngành điện cũng như đường dây. Người dân có thể lắp thêm công tơ điện để kiểm chứng độ chính xác của công tơ ngành điện và giám sát việc sử dụng điện của chính mình.

Tuy nhiên, nếu lắp thêm công tơ điện giám sát thì nên đồng bộ cùng loại để có kết quả, sự đánh giá chính xác, bởi giữa công tơ điện tử và cơ có sự chênh lệch về hệ số chính xác. Theo đó, hệ số chính xác của công tơ điện tử là ±1%, còn của công tơ cơ là ±2%”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, việc người dân lắp thêm công tơ điện còn có lợi ích là giúp giám sát chất lượng dịch vụ của ngành điện ở mọi lúc, mọi nơi.