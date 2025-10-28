Người dân châu Phi nhảy múa bên cây cầu do chiến sĩ công binh Việt Nam sửa chữa

Cây cầu không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, hy vọng và nỗ lực kiến tạo hòa bình tại vùng đất còn nhiều chia cắt.

Cầu Banton là tuyến giao thông huyết mạch chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và đời sống dân sinh tại Abyei. Việc cầu xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian dài đã khiến hoạt động tuần tra của phái bộ UNISFA gặp khó khăn, chia cắt sự lưu thông của người dân, cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Lễ bàn giao cầu Banton sau khi sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: Đội Công binh số 4

Đội Công binh số 4 Việt Nam được giao nhiệm vụ sửa chữa cầu Banton, đây không chỉ là một bài toán về kỹ thuật và vật liệu, mà còn đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và sự thấu cảm.