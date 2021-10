Người dân cần cảnh giác các loại tội phạm khi TPHCM nới lỏng giãn cách

Tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tội phạm

Trong bối cảnh hiện nay tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực sẽ gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật. Đặc biệt trong thời gian thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường, số tội phạm không có nhiều điều kiện để hoạt động phạm tội và không có tiền tiêu xài.

Sau ngày 30-9, thành phố thực hiện "trạng thái bình thường mới", từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, sẽ là thời điểm một số loại đối tượng hoạt động phạm tội mạnh như: tội phạm xâm phạm sở hữu truyền thống như cướp tài sản, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản... đang có chiều hướng gia tăng trở lại, tội phạm hoạt động "tín dụng đen" truyền thống vẫn hoạt động rải rác, nhỏ lẻ và đang chuyển dịch theo phương thức, thủ đoạn cho vay trực tuyến, thua cờ bạc, nợ nần... nhất là liên quan đến nhóm đối tượng nghiện. Phần lớn đặc điểm chung của số đối tượng này là không có công ăn việc làm, nơi cư trú ổn định, có tiền án, tiền sự và sử dụng ma túy...

Điển hình, lúc 8 giờ ngày 3-9, Công an phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú) nhận được tin báo của anh Huỳnh Văn Tùng (SN 1994, là nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) về việc cửa hàng bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Phạm Minh Trí (SN 2001, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) là nghi can nên tiến hành truy xét bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 1 laptop Acer, 4 thùng bia Tiger, 2 thùng bia Heineken Silver, 1 thùng bia Beeks và 1 túi nước xả vải.

Trước đó, lúc 2 giờ 35 ngày 1-7, Đoàn Quang Hiển (SN 1988, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú) đã dùng dao vào cửa hàng tiện ích Circle K (118C đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú) khống chế để cướp tiền, điện thoại của nhân viên cửa hàng. Sau 10 giờ truy xét, công an đã bắt được Hiển khi đang trên đường bỏ trốn. Cả 2 đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài, không có công ăn việc làm... nên đã đi trộm và cướp tài sản.