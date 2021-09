Người đàn bà nhét ma túy vào xe của chồng cũ rồi báo công an bắt

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm 2 bị can Võ Minh Trí (31 tuổi) và Vũ Minh Hà (26 tuổi, cùng trú TT.Buôn Trấp) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, bị can Trí bị tạm giam, còn bị can Hà được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả hai đã cung cấp ma túy cho bị can Thúy.

Trần Thị Thúy tại cơ quan điều tra