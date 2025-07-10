Người dân Australia ngày càng nghỉ hưu muộn hơn

Theo Luật Dịch vụ công cộng của Australia, mỗi người dân nước này làm việc trong lĩnh vực công đều có thể nghỉ hưu sau ngày sinh nhật tuổi 55. Nếu chưa muốn nghỉ hưu, họ vẫn có thể tiếp tục làm việc. Nếu không làm việc trong lĩnh vực công, người lao động có thể nghỉ hưu bất kỳ thời điểm nào. Tuy vậy, mọi người chỉ có thể bắt đầu được tiếp cận được quỹ hưu trí của mình sau 60 tuổi và bắt đầu nhận được trợ cấp người già của chính phủ sau 67 tuổi.

Công nhân tàu hỏa ở Sydney. Ảnh AAP

Mặc dù quy định về độ tuổi nghỉ hưu tại Australia linh hoạt song người dân nước này ngày càng về hưu muộn hơn. Số liệu do Cơ quan thống kê Australia mới công bố cho thấy, độ tuổi về hưu trung bình của nam giới tại nước này là 67 tuổi và của nữ giới là 65 tuổi. Nếu so với năm 2014 - 2015, độ tuổi về hưu trung bình của nam giới đã tăng thêm 2,2 năm và của nữ giới tăng thêm 1,1 năm.

Số liệu của công ty KPMG còn cho thấy, số lượng người dân Australia làm việc sau 70 tuổi cũng đang tăng, đặc biệt với các ngành nghề như kế toán, kỹ sư, luật sư. Còn với những người làm các công việc đòi hỏi có sức khỏe thể chất như làm việc tại các nhà máy sẽ khó kéo dài thời gian nghỉ hưu hơn.

Nguyên nhân của việc độ tuổi về hưu ngày càng tăng là do sức ép từ phí sinh hoạt tăng cao khiến cho nhiều người phải kéo dài thời gian đi làm để trang trải chi phí và tăng thêm số tiền trong quỹ hưu trí của bản thân. Bên cạnh đó, việc ngày càng nhiều cơ quan cho phép làm việc tại nhà cũng đã khuyến khích người lao động kéo dài thời gian làm việc.