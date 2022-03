Người đã nhiễm Covid-19 sau bao lâu có thể mang thai?

Ít nhất 3 tháng sau khỏi bệnh là thời gian "tốt nhất" để mang thai



Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra lời khuyên, nếu muốn mang thai, phụ nữ mắc Covid-19 nên để bệnh khỏi hoàn toàn, virus SARS-CoV-2 không còn trong cơ thể. Lý do bởi virus có thể ảnh hưởng tới các tế bào non, tế bào sinh sản.



Thông thường, sau thời gian khoảng 3 tháng, cơ thể sẽ sản sinh ra những tế bào mới, nang trứng mới. Thời điểm này, nếu mang thai sẽ an toàn cho sản phụ hơn. Như vậy, tốt nhất phụ nữ muốn mang thai nên chờ đợi ít nhất khoảng 3 tháng sau khỏi bệnh.



PGS Nha khuyến cáo, phụ nữ muốn có thai hoặc có khả năng mang thai không nên sử dụng thuốc kháng virus để điều trị Covid-19 nếu không có ý kiến chỉ định của bác sĩ bởi có thể ảnh hưởng tới quá trình sinh sản và em bé. Trường hợp đã “lỡ” uống thuốc, theo PGS, bạn tốt nhất nên chờ đợi khoảng 3 tháng kể từ sau liều cuối cùng. Thời gian này, các tế bào, nang trứng mới đã được sinh ra, an toàn hơn khi mang thai.



Tuy nhiên, PGS nhấn mạnh, phụ nữ trẻ khỏe mạnh, không bệnh nền đặc biệt, không có chỉ định của bác sĩ thì không nên sử dụng thuốc kháng virus.



Một số người đặt câu hỏi, nếu muốn mang thai có nên tiêm vắc xin Covid-19 hay không, PGS.TS Phạm Bá Nha khẳng định việc tiêm đủ liều vắc xin là rất cần thiết, giúp giảm thiểu nguy cơ diễn tiến nặng trường hợp bạn mắc Covid-19. Sau tiêm, bạn cũng có thể chờ đợi khoảng 3 tháng để tránh tất cả tác động không tốt của vắc xin lên các tế bào sinh sản (nếu có).



Thực tế, thông tin với VietNamNet trước đó, đại diện Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đơn vị tuyến cuối điều trị Covid-19 miền Bắc cho biết, khoảng một nửa bệnh nhân điều trị tại Khoa là phụ nữ mang thai, phần lớn không tiêm phòng vắc xin. Các bác sĩ khuyến cáo, ích lợi bảo vệ của vắc xin Covid-19 đã tương đối rõ ràng, trong khi thai phụ không tiêm đối diện với nhiều nguy cơ bệnh trở nặng. Do đó, nên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 khi đủ điều kiện.

Các bé sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Người nhiễm Covid-19 sau bao lâu có thể điều trị vô sinh, hiếm muộn?



Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cũng bày tỏ lo lắng, băn khoăn về vấn về nhiễm Covid-19 có ảnh hưởng tới quá trình thăm khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn hay không và sau khỏi bệnh bao lâu, có thể điều trị bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hay thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).



Trả lời về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện thông tin, theo các nghiên cứu đã công bố gần đây trên thế giới từ khi dịch xuất hiện tới nay, chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy bệnh Covid-19 hoặc vắc xin ngừa Covid-19 ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của con người.



“Các dữ liệu hiện tại cho thấy, nam giới mắc Covid -19 trong ngắn hạn chưa ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Với nữ giới, các nghiên cứu chỉ ra rằng không thấy tăng tỷ lệ dị tật thai ở những bà mẹ mắc Covid-19 thời kỳ mang thai. Khả năng mẹ lây SARS-CoV-2 cho con trong sinh đẻ hoặc trong 3 tháng cuối thai kỳ cũng được báo cáo là rất khó xảy ra”, bác sĩ Nhã chia sẻ.



Theo bác sĩ, nếu đảm bảo các yếu tố an toàn dịch tễ, việc thăm khám, điều trị sớm sẽ giúp tăng cơ hội có con hơn ở hầu hết trường hợp. “Tuổi tác vốn là “kẻ thù” của các cặp vợ chồng hiếm muộn, tuổi ngày một cao thì cơ hội có thai ngày càng giảm”, bác sĩ Nhã nhấn mạnh.



Theo đó, để đảm bảo an toàn, các cặp vợ chồng trước khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản (kích trứng hoặc chuyển phôi) khoảng 1 tháng nên tiêm đủ ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Việc này giúp bảo vệ tối ưu, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong quá trình thăm khám, điều trị. Trong thời gian 1 tháng, này cơ thể bạn có thể sản sinh đủ lượng kháng thể phòng chống Covid-19 và tránh những biến chứng của việc tiêm vắc xin trùng với chu kỳ điều trị hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện cùng 1 sản phụ hiếm muộn Nếu đã tiêm đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 (hoặc chưa đủ) nhưng không may trở thành F0, bệnh nhân nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe ít nhất 1 tháng sau khỏi bệnh. Sau đó, ở ngày thứ 2 kỳ kinh nguyệt của người vợ, vợ chồng có thể đi khám để được bác sĩ tư vấn, chỉ định cụ thể. Bác sĩ sẽ hướng dẫn quy trình theo dõi, tiêm kích trứng để bắt đầu chu kỳ hỗ trợ sinh sản bằng các biện pháp như IVF hay IUI.



Nếu đã có phôi lưu trữ tại bệnh viện, người mắc nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng ít nhất 2 tháng sau khỏi bệnh, tái khám vào ngày thứ 2 khi người vợ thấy kinh nguyệt tháng tiếp theo để được theo dõi niêm mạc, chuyển phôi.



“Dù thăm khám, điều trị ở thời điểm nào, việc quan trọng nhất các cặp vợ chồng cần lưu ý là tuân thủ hướng dẫn an toàn của Bộ Y tế và bác sĩ điều trị, bình tĩnh nhưng không chủ quan để có thể đảm bảo hai mục tiêu: an toàn phòng dịch và khám chữa bệnh hiệu quả”, bác sĩ Nhã khuyến cáo.