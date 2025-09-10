Người Đà Nẵng tất bật góp gạo, mì tôm gửi bà con vùng lũ miền Bắc

Giữa những ngày mưa lũ hoành hành ở Thái Nguyên, Lạng Sơn…, tại Đà Nẵng, hàng trăm người dân miệt mài gom góp từng thùng hàng, chai nước để kịp chuyển ra vùng ngập lụt. Những chuyến xe thiện nguyện chất đầy nghĩa tình miền Trung đang sẵn sàng lăn bánh ra miền Bắc.

Ghi nhận ngày 9/10, tại hai điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở số 26 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) và 59 Hà Thị Thân (phường An Hải), không khí những ngày qua luôn tấp nập, khẩn trương.

Người mang gạo, người chở sữa, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo, thậm chí cả đèn pin và thuốc men. Tất cả đều hướng về miền Bắc với tinh thần sẻ chia, tương trợ.

Người dân Đà Nẵng gửi hàng tấn nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ miền Bắc

Mang trên tay bao gạo và thùng mì tôm đến quyên góp, bà Nguyễn Phương Lan chia sẻ: "Nhìn cảnh người dân miền Bắc ngập nước, tôi không cầm lòng được. Người Đà Nẵng từng trải qua bão lũ, nên hiểu thế nào là mất mát.