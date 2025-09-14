Người cũ HAGL tỏa sáng, Trường Tươi Đồng Nai tạo địa chấn Cúp Quốc gia

Trận đấu tại Cúp Quốc gia 2025/26 tối 14/9 đã chứng kiến cú sốc lớn khi Trường Tươi Đồng Nai – đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng Nhất – đánh bại CLB Becamex TP.HCM với tỷ số thuyết phục 3-1.

Khi chuẩn bị cho trận đấu, người hâm mộ chủ nhà có phần lo lắng cho Công Phượng vì không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu.

Không có Công Phượng, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn trong tay Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương – những cựu binh của HAGL, được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.