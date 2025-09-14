Người cũ HAGL tỏa sáng, Trường Tươi Đồng Nai tạo địa chấn Cúp Quốc gia

Trận đấu tại Cúp Quốc gia 2025/26 tối 14/9 đã chứng kiến cú sốc lớn khi Trường Tươi Đồng Nai – đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng Nhất – đánh bại CLB Becamex TP.HCM với tỷ số thuyết phục 3-1.
Khi chuẩn bị cho trận đấu, người hâm mộ chủ nhà có phần lo lắng cho Công Phượng vì không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu.
Không có Công Phượng, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn trong tay Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương – những cựu binh của HAGL, được xem là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.
Được HLV Nguyễn Việt Thắng xếp đá chính ngay từ đầu, Xuân Trường giữ vai trò “nhạc trưởng” trong lối chơi của Trường Tươi Đồng Nai.
Khả năng điều tiết bóng và phát động tấn công của anh giúp đội chủ nhà duy trì thế trận chủ động, dù đối thủ đến từ V-League.
Mặc dù không tham gia vào bàn thắng, nhưng sự hiện diện của Xuân Trường ở tuyến giữa đã giúp Trường Tươi Đồng Nai cầm nhịp và giữ được sự kiểm soát cần thiết.
Ngay ở phút thứ 6, đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số khi Alex Sandro thực hiện thành công cú sút phạt đền.
Mặc dù vậy, Cao Quốc Khánh nhanh chóng mang về bàn gỡ 1-1 cho Becamex TP.HCM ở phút 22.
Sau hơn một giờ đồng hồ, đến lượt Trần Minh Vương lên tiếng. Cựu tiền vệ HAGL vẽ siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp Trường Tươi Đồng Nai lấy lại lợi thế và thế trận.
Bàn thắng này không chỉ thể hiện đẳng cấp của Minh Vương mà còn khẳng định giá trị của kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhờ đó, đến lượt Lưu Tự Nhân tỏa sáng với pha ấn định kết quả 3-1 ở phút 76.
Chiến thắng này không chỉ đưa Trường Tươi Đồng Nai vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia, mà còn cho thấy chiều sâu và khát vọng bước lên sân chơi đỉnh cao của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng – với những cầu thủ tưởng chừng đã bị lãng quên.
Ghi bàn:
Trường Tương Đồng Nai: Alex Sandro 6’/pen, Minh Vương 62’, Lưu Tự Nhân 76’.
Becamex TP.HCM: Quốc Khánh 22’.