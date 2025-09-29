Người có thể giúp bóng đá Malaysia giải quyết cuộc khủng hoảng với FIFA

"Người hâm mộ hy vọng cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Tan Sri Hamidin Amin có thể là "siêu dự bị" trong cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia", tờ New Straits Times (Malaysia) giật tít trong bài viết.

Liệu Tan Sri Hamidin Amin, cựu chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), có được cử vào sân như một cầu thủ dự bị siêu hạng để cứu vãn tình hình không?", tờ New Straits Times tiếp tục ví von.

Mạng xã hội ở Malaysia gần đây xôn xao bàn tán về việc ông Hamidin bay tới trụ sở LĐBĐ thế giới (FIFA) ở Zurich (Thụy Sĩ) sau khi bóng đá Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ. FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ nhập tịch (Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal) bị đình chỉ thi đấu một năm, kèm số tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người.