Người có 1 trong 3 nét tướng này nên tránh xa, đó là những ai?

Người có lông mày thô rậm tràn xuống cả mi mắt

Theo góc nhìn nhân tướng học một cách rất riêng về những kẻ sát nhân trong nhiều vụ án gây chấn động dư luận xã hội Việt Nam chúng ta từ vụ án Lê Văn Luyện, Nguyễn Trường Giang cấp đông bé trai 3 tuổi mới xảy ra gần đây chúng ta đều thấy rằng những kẻ tội đồ máu lạnh đều có điểm chung là cặp lông mày dày, rậm, tràn xuống bờ mi. Những người có lông mày to ngang, đen sẫm, xương lông mày rõ với hai bờ cao bằng nhau ở giữa thường tính tình vừa hung hãn, vừa tàn bạo. Đặc điểm của kiểu lông mày này là phần đầu lông mày to, ở giữa co thắt lại như cái chày mang tướng của kẻ giết người không ghê tay. Những kẻ có lông mày mọc ngược là người bạo ác.