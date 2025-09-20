Người chồng vừa được VKS kiến nghị miễn chấp hành án: 'Em tự nhủ sẽ luôn sống tốt'

Sáng 20-9, anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bày tỏ vui mừng khi hay tin VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản kiến nghị TAND tỉnh xem xét miễn chấp hành án phạt tù đối với anh.
Kiệt là bị án trong vụ chồng giao cấu với vợ khi vợ chưa đủ 16 tuổi.
“Em biết được thông tin trên qua báo chí. Cả nhà em rất vui mừng và tin tưởng vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước”- Kiệt xúc động nói với PV.
Anh Kiệt nói từ khi bị kết án ba năm tù, anh rất buồn, lo cho hai con cùng vợ không có người nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi được tòa án chấp thuận hoãn thi hành án, anh rất vui và nay càng mừng hơn khi hay tin được VKSND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xem xét miễn chấp hành án phạt tù.
Chàng trai 25 tuổi nói ngay ngày mai sẽ tiếp tục đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và hai con. “Mấy ngày nay, em lo nộp đơn và làm các giấy tờ nên không đi làm. Ngày mai, em sẽ đi làm lại để kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi vợ con. Em tự nhủ sẽ luôn sống tốt và chấp hành pháp luật”- anh Kiệt nói.
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (vợ Kiệt) cũng đã bật khóc vì vui mừng khi hay tin.
“Em rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã bao dung, tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của chồng em do nhận thức pháp luật hạn chế. Nếu chồng em được miễn chấp hành án phạt tù, gia đình em như được sinh ra lần nữa. Vợ chồng em xin cảm ơn mọi người”- chị Nguyễn Thị Kim Thoa xúc động chia sẻ.
Chị Thoa nói từ khi chồng bị kết án, gia đình gần như rơi vào bế tắc. Từ khi sinh con đến nay, chị Thoa chỉ ở nhà chăm sóc con, mọi chi phí của gia đình đều từ tiền công làm thợ sơn của anh Kiệt. Người mẹ trẻ nói mình khó có thể nuôi nổi hai con nếu chồng phải chấp hành án phạt tù.
Như đã thông tin, ngày 19-9, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã nhận được văn bản trên và tòa đang xem xét nghiên cứu hồ sơ để thụ lý.
Trước đó, ngày 17-9, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa ban hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với anh Trần Huỳnh Kiệt.
Theo quyết định trên, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình. Do đó, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Kiệt. Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt là một năm.
Theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.
Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng. Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.
Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.
Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt ba năm sáu tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo.
Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt ba năm tù.