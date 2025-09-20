Người chồng vừa được VKS kiến nghị miễn chấp hành án: 'Em tự nhủ sẽ luôn sống tốt'

Chị Thoa nói từ khi chồng bị kết án, gia đình gần như rơi vào bế tắc. Từ khi sinh con đến nay, chị Thoa chỉ ở nhà chăm sóc con, mọi chi phí của gia đình đều từ tiền công làm thợ sơn của anh Kiệt. Người mẹ trẻ nói mình khó có thể nuôi nổi hai con nếu chồng phải chấp hành án phạt tù.

Như đã thông tin, ngày 19-9, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa miễn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội giao cấu với người vừa đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Ông Lê Hưng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã nhận được văn bản trên và tòa đang xem xét nghiên cứu hồ sơ để thụ lý.

Trước đó, ngày 17-9, TAND khu vực 4 – Khánh Hòa ban hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với anh Trần Huỳnh Kiệt.

Theo quyết định trên, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa xét thấy người chấp hành án Trần Huỳnh Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình. Do đó, chánh án TAND khu vực 4 – Khánh Hòa quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với người chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Kiệt. Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt là một năm.

Theo bản án, tháng 1-2021, Trần Huỳnh Kiệt và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau. Đến tháng 3-2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, Thoa chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, Thoa phát hiện mình có thai nên đến nhà Kiệt sống như vợ chồng. Tháng 1-2022, Thoa sinh con đầu lòng. Đến tháng 5-2024, cả hai đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, Kiệt và Thoa có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện Thoa sinh con khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ (nay là TAND Khu vực 4) xử sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt ba năm sáu tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo Kiệt và bị hại Thoa cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Kiệt ba năm tù.