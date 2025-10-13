Người chồng nổi tiếng gắn bó với Ngân 98 vừa bị bắt là ai?

Ngày 13/10, showbiz Việt chấn động khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - biệt danh Ngân 98 - về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, trong đó mẹ ruột đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động kinh doanh và tài chính đều do cô trực tiếp chỉ đạo. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy tại Hà Nội để gia công sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như super detox x3, x7, x1000 - những sản phẩm được cấp phép lưu hành hợp pháp.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện Ngân đã lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm một sản phẩm khác mang tên viên rau củ collagen. Loại sản phẩm này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu x3-x7-x1000 và quảng cáo là tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm.