Người chăm F0: Ở nơi nguy hiểm mà chỉ đeo khẩu trang, không lấy nhiều tiền

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (41 tuổi, trú tại phường 7, Quận 6, TPHCM) từng mắc Covid-19 khi chưa được tiêm vắc xin. Trong thời gian điều trị tại nhà, chị đã đăng ký làm tình nguyện viên chăm sóc F0 và bắt đầu tiếp nhận công việc này tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngay sau khi khỏi bệnh, từ tháng 9/2021.

Những F0 đã khỏi bệnh như chị Trang chăm sóc một người đang điều trị Covid-19 thường chỉ có khẩu trang, không mặc đồ bảo hộ vì cơ thể ít có khả năng tái nhiễm trong thời gian đầu sau khi điều trị khỏi.

Bất chấp sự lo lắng của cả gia đình (cũng vừa trải qua đợt điều trị Covid-19) vì sợ bị tái nhiễm, chị Trang vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ với suy nghĩ "trong lúc dịch căng thẳng này mình may mắn thoát khỏi cửa tử nên còn giúp ích được gì cho xã hội thì làm hết sức mình, không nghĩ ngợi gì hết".

Khi TPHCM hết giãn cách, chị vẫn tiếp tục công việc giúp người này ở nhiều bệnh viện khác nhau. Ngoài việc theo dõi chỉ số oxy trong máu, cho ăn uống, vệ sinh cá nhân, xoa bóp, giúp bệnh nhân trở người lúc khó thở, những người chăm sóc F0 như chị Trang còn động viên tinh thần để những người trên giường bệnh cảm thấy không đơn độc.

Chị Trang cho biết, khi đi làm tình nguyện viên chăm sóc F0 theo chương trình của Hội Doanh nghiệp Trẻ TPHCM chị có mặc đồ bảo hộ trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng từ khi hết chương trình, chuyển sang nhận hỗ trợ các ca bệnh bên ngoài, chị không mặc đồ bảo hộ, chỉ đeo khẩu trang. Rất may, trong suốt thời gian vừa qua, chị chưa bị tái nhiễm và đã được tiêm vaccine Moderna.

Tất cả các bệnh nhân chị Trang chăm sóc đều may mắn khỏi bệnh, bình an trở về nhà. Chị kể lại việc chăm sóc cụ bà 93 tuổi ở bệnh viện An Bình và gần đây nhất là một cụ bà khác, 89 tuổi, ở bệnh viện Chương Dương, mới xuất viện, về nhà ngay trước Tết Nhâm Dần 2022. Nghỉ ngơi một ngày, chị Trang tiếp tục được gia đình mời đến nhà chăm sóc cụ đến hết tháng Giêng nên sẽ không nghỉ dịp Tết này.