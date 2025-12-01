Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng

Các đoạn clip anh Hảo quay lại cảnh đội múa lân đến biểu diễn tại mộ phần con vào mỗi dịp Trung thu

Múa lân trước mộ

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn múa lân biểu diễn trước phần mộ của một cậu bé đoản mệnh. Sau khi kết thúc màn trình diễn, các thành viên trong đoàn không vội rời đi mà nán lại, chăm sóc mộ phần và trò chuyện cùng người quá cố.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi biết câu chuyện phía sau hành động đầy nhân văn ấy.

Hình ảnh đoàn múa lân biểu diễn tại mộ phần của cậu bé vắn số dịp Trung thu 2025

Người tổ chức hoạt động múa lân trên là anh Lê Quang Hảo (SN 1998, Gia Lai) - bố cậu bé xấu số tên L.L.B.L. (2019-2022).

Anh Hảo cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh mời đoàn lân đến biểu diễn trước mộ phần con trai. Từ khi con mất, mỗi dịp Trung thu, anh đều làm việc này như một cách thực hiện lời hứa với con.