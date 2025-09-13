Người cha giữ nguyên từng món đồ, chờ con mất tích suốt 23 năm trong căn nhà cũ

Ngày 28/8, tại huyện Uy Viễn (Tứ Xuyên, Trung Quốc), ông Vương Mưu Nhuận rưng rưng ôm chặt người con gái thất lạc nhiều năm – Trần Quyên (tên khai sinh là Vương Thiến). Hai cha con nghẹn ngào kể lại 23 năm chờ đợi và khắc khoải nhớ thương.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002. Sau một bữa tiệc, vợ ông Vương – bà Bạch – cùng cô con gái nhỏ không trở về nhà. Nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình đành báo cảnh sát. Điều tra ban đầu cho thấy hai mẹ con có khả năng bị kẻ xấu từ làng bên bắt cóc đem bán, theo thông tin từ 163.com.