Người cảnh vệ của Bác Hồ xúc động khi chứng kiến lễ diễu binh lịch sử ở Ba Đình

Trưa 2.9, đại diện gia đình ông Lê Bình cho biết, ông đã mãn nguyện khi được đến trực tiếp Quảng trường Ba Đình để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Khi đoàn diễu binh đi qua khán đài, ông cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫy chào. Ông xúc động, rơm rớm nước mắt, khi nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa Quảng trường Ba Đình và khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm, đại diện gia đình cho biết.
Được có mặt tại Quảng trường Ba Đình và nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của lực lượng Công an Hà Nội nên suốt quá trình diễn ra sự kiện, sức khỏe của ông Lê Bình được đảm bảo. Ông đã chứng kiến trọn vẹn buổi lễ lịch sử và rất phấn khởi.
Ông Lê Bình sinh năm 1927, ở Thanh Chương (Nghệ An), cả đời ông gắn bó với Cách mạng.
Năm 1945, ông tham gia giành chính quyền ở quê nhà Thanh Chương, Nghệ An từ tay Nhật, Pháp. Bốn năm sau, ông xung phong vào Vệ quốc đoàn, trở thành chiến sĩ Trung đoàn 57, Sư đoàn 304.
Sau đó, người lính quê Nghệ An tham gia chiến dịch giải phóng Điện Biên Phủ (năm 1954). Tháng 10.1954, ông cùng đơn vị về giải phóng và tiếp quản Thủ đô.
Một năm sau, ông Bình được tuyển chọn trở thành chiến sĩ Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an, làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lê Bình có nhiều năm làm nhiệm vụ cảnh vệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1958, ông Lê Bình được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng thưởng Huy chương Chiến thắng hạng Nhất.
Tháng 3.1963, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3 do đã có thành tích phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Năm 1985, ông được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Anh Lê Ngọc Thường, con trai cả của ông Lê Bình cho biết, mấy tháng nay, ông mong ngóng được trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
"Cả đời gắn bó với cách mạng nên cuộc diễu binh, diễu hành lần này, bố tôi không muốn bỏ lỡ. Những ngày qua, ông luôn ngồi trước tivi xem các chương trình liên quan đến lễ diễu binh, đếm từng ngày đến đại lễ", anh Thường nói.
Dù lo lắng cho sức khỏe của ông, nhưng các con cháu đã cùng nhau chuẩn bị để ông toại nguyện.
Từ 1 tháng trước, anh Lê Hà - con trai thứ của ông Lê Bình đã đưa bố đi khám bác sĩ, tham vấn sức khỏe để có sự chuẩn bị kỹ càng.
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, 4h sáng ngày 30.8, cụ Lê Bình được con cháu đưa đi đến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Hình ảnh cụ ông 98 tuổi, tóc bạc trắng ngồi theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành được các cơ quan báo chí đưa tin khiến nhiều người xúc động.
Ngày 31.8, ông Bình nhận được thư mời của Văn phòng Tổng Bí thư dự đại lễ 2.9 tại Quảng trường Ba Đình.
Chia sẻ với phóng viên chiều 31.8, ông Bình cho biết, ở tuổi 98, có lẽ đây là cơ hội cuối để ông chứng kiến lễ diễu binh quy mô lớn, khoảnh khắc lịch sử của đất nước.