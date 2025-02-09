Người cảnh vệ của Bác Hồ xúc động khi chứng kiến lễ diễu binh lịch sử ở Ba Đình

Ông Lê Bình vẫy cờ Đảng, cờ Tổ quốc khi đoàn diễu binh đi qua lễ đài. Ảnh: Lê Thường - Tuấn Anh

Trưa 2.9, đại diện gia đình ông Lê Bình cho biết, ông đã mãn nguyện khi được đến trực tiếp Quảng trường Ba Đình để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khi đoàn diễu binh đi qua khán đài, ông cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc vẫy chào. Ông xúc động, rơm rớm nước mắt, khi nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa Quảng trường Ba Đình và khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm, đại diện gia đình cho biết.

Được có mặt tại Quảng trường Ba Đình và nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của lực lượng Công an Hà Nội nên suốt quá trình diễn ra sự kiện, sức khỏe của ông Lê Bình được đảm bảo. Ông đã chứng kiến trọn vẹn buổi lễ lịch sử và rất phấn khởi.

Ông Lê Bình tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sáng 2.9. Ảnh: Lê Thường

Ông Lê Bình sinh năm 1927, ở Thanh Chương (Nghệ An), cả đời ông gắn bó với Cách mạng.