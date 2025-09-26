Người biểu tình huy động hàng trăm máy kéo phong tỏa nhiều khu vực tại Pháp

Hàng chục chiếc máy kéo đã tập trung trước cổng Cung điện Versailles vào rạng sáng 26/9, trước khi rời đi vào đầu giờ chiều (theo giờ địa phương). Vụ việc gây gián đoạn giao thông và cản trở du khách tới thăm quan Cung điện Versaille, một trong những địa điểm nổi tiếng của Pháp, thu hút hàng chục triệu khách du lịch mỗi năm.

Hàng chục chiếc máy kéo đã tập trung trước cổng Cung điện Versailles vào rạng sáng 26/9. Ảnh: Ouest-France

Không chỉ Versaille, gần 70 cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra kể từ sáng nay tại 65 tỉnh, thành phố trên khắp nước Pháp, với tần xuất cao nhất là ở thành phố Tours, Lille và Douai. Ngoài ra, các máy kéo cũng chặn các lối ra vào cao tốc quan trọng tại các tỉnh như Angers hay Blois. Phía FNSEA cho biết đã có hơn 3.000 nông dân Pháp tham gia biểu tình để giải phóng “ngọn lửa giận dữ”.

Các nguyên nhân dẫn đến sự bất mãn của nông dân Pháp xuất phát từ một số yếu tố cụ thể. Đầu tiên, việc Liên minh châu Âu (EU) cùng các quốc gia Mỹ Latin tiến hành phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại EU-MERCOSUR đã tạo điều kiện cho nông sản giá rẻ từ khu vực này tràn vào thị trường Pháp. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp, không công bằng với các sản phẩm nội địa, khiến nhiều nông dân cảm thấy đời sống và công việc của họ bị đe dọa nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, chính sách thuế quan cao mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Pháp cũng là một nguyên nhân khiến sản lượng xuất khẩu của nông dân Pháp bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Pháp trên thị trường quốc tế, gây tác động không nhỏ đến thu nhập của người nông dân.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng việc Pháp và các nước trong Khối 27 buộc nông dân tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn khắt khe, trong khi lại cho phép nhập khẩu nông sản giá rẻ không cùng tiêu chuẩn từ nước ngoài, đang tạo ra sự bất công lớn trong quá trình kinh doanh nông sản. Sự không đồng đều về yêu cầu chất lượng này đặt nông dân Pháp vào thế khó khăn, vừa phải đảm bảo chất lượng, vừa phải cạnh tranh với hàng hóa giá thấp hơn.

Trước thực trạng trên, FNSEA – Liên đoàn Nông dân Quốc gia Pháp – dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động biểu tình, kêu gọi tăng số lượng và tần suất tham gia của nông dân trên toàn quốc nếu các nguyện vọng và đề xuất chính đáng của họ chưa được chính quyền đáp ứng trong thời gian tới.