Người bí ẩn đứng sau siêu phẩm oanh tạc Nhật Bản

Khoản tiền tác quyền gây tranh cãi

Gần một tháng kể từ ngày ra rạp (18/7), Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành phần 1 (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Arc Chapter 1) vẫn đang trụ vững ở vị trí top 1 phòng vé Nhật Bản.

Ngày 12/8, tài khoản X chính thức của Thanh gươm diệt quỷ thông báo sau 25 ngày công chiếu, phim thu hút tổng cộng 15.698.202 khán giả, mang về doanh thu 22.072.191.500 yên (khoảng 148,68 triệu USD) tại thị trường Nhật Bản.

Với thành tích này, Vô hạn thành leo lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 100 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại ở Nhật Bản (ngay dưới Your Name năm 2016).

Sau Nhật Bản, Thanh gươm diệt quỷ bắt đầu oanh tạc phòng vé quốc tế.

Phim cũng bắt đầu có doanh thu từ thị trường quốc tế khi khởi chiếu ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 8/8. Sau 3 ngày, bom tấn anime mang về 170 triệu Đài tệ (khoảng 5,4 triệu USD), trở thành phim hoạt hình có doanh thu nhanh nhất trong lịch sử Đài Loan (Trung Quốc). Con số dự kiến tăng nhanh hơn nữa khi bản lồng tiếng Trung ra mắt ngày 15/8.

Theo trang Real Sound, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh tại Nhật Bản chỉ tính tổng thu từ việc bán vé, không bao gồm sổ tay, hàng lưu niệm, phát hành trực tuyến hay đĩa quang... Doanh thu này thường được chia cho ba bên. Con số cụ thể tùy thuộc hợp đồng, nhưng thông thường khoảng 50% thuộc về rạp chiếu, nhà phát hành nhận 10-20%, còn lại 30-40% được chuyển cho phía sản xuất. Trong trường hợp này, bản quyền và lợi nhuận sản xuất thuộc về ba công ty Aniplex, Shueisha và Ufotable.