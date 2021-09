Người bệnh ung thư tuyến tiền liệt nên ăn gì và tránh ăn gì?

Nếu uống nước và thấy có vị khó chịu, hãy uống nhiều chất lỏng hơn thông qua các món như súp, trà, sữa hoặc các chất thay thế sữa như sữa hạnh nhân… Hoặc tạo hương vị cho nước bằng cách thêm trái cây tươi cắt nhỏ.

Nếu thức ăn có vị nhạt, hãy thử nêm nếm với các loại gia vị có hương vị như tỏi, ớt, thì là…

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì cố gắng ăn nhiều thức ăn cùng một lúc.

Nếu bị lở miệng hoặc nhiễm trùng nướu, hãy dùng máy xay để xay nhuyễn rau và thịt. Hãy thử ép nước trái cây hoặc làm sinh tố.

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Những người đang điều trị ung thư cần phải lưu ý về vấn đề an toàn thực phẩm, vì một số phương pháp điều trị có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và dẫn đến nhiễm trùng. Lưu ý:

- Rửa tay trước và trong khi xử lý và chế biến thực phẩm.

- Rửa kỹ rau và trái cây trước khi ăn.

- Xử lý và bảo quản thực phẩm một cách hợp lý. Để thịt sống tránh xa các thực phẩm khác khi nấu nướng.

- Ăn thức ăn nấu chín kỹ. Tránh uống đồ uống chưa được khử trùng, như sữa tươi…

- Đảm bảo thực phẩm mua về vẫn còn thời hạn sử dụng, tươi mới.

