Người bán ly cà phê 'đắt nhất Việt Nam' bị xử phạt 19 triệu đồng

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao với hóa đơn bán hàng khác của quán Photo And Bike Coffee, trong đó giá 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa lên tới 28,8 triệu đồng.

Theo chuyên gia ngành công thương, giá cả sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định, ngoại trừ những mặt hàng thuộc Nhà nước quản lý giá. Bởi thế, cơ sở kinh doanh có quyền quyết định giá bán ly cà phê, tuy nhiên phải niêm yết giá công khai theo quy định để khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với ông Huy để làm rõ tính xác thực của hóa đơn tính tiền này.

Chủ quán thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê Phượng Hoàng Lửa có tổng 28,8 triệu đồng do ông tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.



Dòng trạng thái đăng thông tin giả trên trang facebook

Công an đã yêu cầu ông Huy gỡ bỏ các thông tin mà ông này đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê này trên trang cá nhân của mình theo quy định; chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội (phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch); nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tiền Phong