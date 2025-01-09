Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương liên quan, có người bạn đại gia của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Bị can này là Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Á. Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, giữa năm 2017, Nguyễn Văn Hậu giới thiệu với bạn học cũ của mình là Trần Hữu Định về dự án Khu đô thị trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang do Công ty Phúc Sơn của Hậu đang đầu tư đã đầy đủ pháp lý, được phép huy động vốn.

Hậu nói với bạn rằng, nếu ông Định đầu tư, Hậu sẽ bán với giá ưu đãi và Định nhận lời đồng ý. Thời gian đầu, Định ký 5 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Phúc Sơn, nộp 10% giá trị hợp đồng, sau đó chuyển nhượng cho các cá nhân khác thu lời khoảng 900 triệu đồng.

Tháng 9/2017, Hậu thấy giá bất động sản tại Khánh Hòa tăng nên muốn bán các lô đã giữ lại và để ngoài sổ sách công ty một phần số tiền thu được của khách hàng.