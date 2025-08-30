Ngược dòng thị trường, Toyota Camry bất ngờ tăng giá

Từ nhiều tháng nay, trước bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, để kích cầu tiêu dùng và tăng doanh số tạo lợi thế cạnh tranh thu hút khách hàng, cho đến thời điểm này các nhà sản xuất, phân phối ô tô trong nước vẫn tiếp tục chạy đua giảm giá.

Tuy nhiên, đi ngược với xu thế này, riêng Toyota Camry - mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam lại bất ngờ tăng giá bán. Mới đây, cả 3 phiên bản Toyota Camry đều được Toyota Việt Nam (TMV) tăng so với thời điểm ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái.

Toyota Camry thế hệ mới nhất được TMV trình làng tại Triển lãm Ô tô xe máy Việt Nam 2024 diễn ra tại TP.HCM vào tháng 10/2024. Tại thời điểm đó, Toyota Camry có 3 phiên bản, gồm: Camry 2.5Q giá 1,22 tỉ đồng; Camry 2.5HEV MID giá 1,46 tỉ đồng và Camry 2.5HEV TOP giá 1,53 tỉ đồng.

Giá xe Camry đã được điều chỉnh. (Ảnh chụp màn hình)

Sau gần 1 năm gia nhập thị trường Việt Nam, cho đến thời điểm này, Camry thế hệ mới vẫn tiếp tục là đại diện cho dòng Sedan thu hút được sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng. Mẫu xe này dẫn đầu doanh số bán hàng ở phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam, bất chấp thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi theo hướng chuyển sang chuộng ô tô gầm cao.

Phía TMV không công bố thông tin chi tiết về việc điều chỉnh giá bán Toyota Camry, tuy nhiên trên trang website chính thức của hãng, giá bán mẫu sedan hạng D này đã được thay đổi. Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm ngoái, TMV đã tăng giá bán cho Toyota Camry.

Cả ba phiên bản của Toyota Camry đều được điều chỉnh tăng thêm 12 triệu đồng so với giá cũ. Mức giá mới niêm yết của các phiên bản như sau: Camry 2.0Q từ 1,220 tỷ đồng tăng lên 1,232 tỷ đồng; Camry 2.5HEV MID từ 1,460 tỷ đồng tăng lên 1,472 tỷ đồng; Camry 2.5HEV TOP từ 1,530 tỷ đồng tăng lên 1,542 tỷ đồng.

Ngoài ra, một điểm thay đổi đáng chú ý là trước đây, các màu sơn đặc biệt như Trắng ngọc trai, Đỏ hoặc Xám ánh kim sẽ có giá cao hơn các màu khác. Hiện tại, mức giá mới đã được áp dụng đồng nhất cho tất cả các màu sắc, không còn sự chênh lệch như trước đây.

Camry đang là mẫu sedan hạng D được nhiều người Việt mua nhiều nhất phân khúc

Các phiên bản Toyota Camry tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong đó, bản Camry 2.5Q sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0 lít công suất 170 mã lực. Trong khi đó, các bản hybrid (Camry 2.5HEV MID và Camry 2.5HEV TOP) dùng động cơ 2.5 lít kết hợp 2 mô-tơ điện có công suất 231 mã lực, 221Nm mô-men xoắn, đi kèm dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu.

Camry thế hệ 2025 mang đến những thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất, nội thất, hệ thống động cơ và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Không gian nội thất của Toyota Camry 2025 tiếp tục nâng cấp theo phong cách hiện đại, rộng rãi và sang trọng với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto; Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7-12,3 inch, hiển thị trực quan, dễ quan sát; Hệ thống âm thanh cao cấp JBL 9 loa mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời; Ghế da cao cấp chỉnh điện với chế độ nhớ vị trí, mang lại sự thoải mái tối đa; Cửa sổ trời toàn cảnh, giúp không gian xe thoáng đãng hơn.

Theo các báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của Toyota Camry tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2025 là 1.356 xe.

Trong tháng 7/2025, doanh số của Camry đã giảm nhẹ so với tháng 6/2025, từ 223 xe xuống còn 193 xe, tương ứng mức giảm 13,5%. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ Toyota Camry tại Việt Nam tăng 567 xe.

Như vậy, mặc dù doanh số có sự sụt giảm trong tháng vừa qua, nhưng Camry vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam với khoảng cách khá lớn so với các đối thủ khác như Kia K5, Mazda6 và Honda Accord.