Ngược dòng quá khứ trên hành trình 4 năm của PFP

Chặng đường bảo tồn và phát triển vùng đất than bùn trên các quốc gia Đông Nam Á chính thức khép lại. The People for Peat cho ra ấn bản cuối cùng để kỷ niệm về cuộc hành trình đầy cảm xúc xuyên suốt mọi miền đất nước cùng với những con người tuyệt vời.

Dự án Peatland trải dài trên 8 đất nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia và Myanmar. Tại mỗi địa điểm, cộng đồng PFP đều tiến hành nghiên cứu địa hình và tìm kiếm các vùng đất than bùn chưa được khai phá. Từ đó, đưa ra các biện pháp bảo tồn và phát triển tiềm năng của chúng thông qua hoạt động truyền dạy kiến thức cơ bản về đất ngập mặn đến với cư dân địa phương. Song hành với các buổi giảng dạy, người dân sẽ cùng hiệp hội PFP đi trải nghiệm thực địa tại những khu rừng ngập mặn và được đào tạo các kỹ năng bảo vệ đất than bùn cũng như tận dụng chúng trong đời sống nhằm duy trì kế sinh nhai của các hộ gia đình. Một số địa điểm xuất hiện trong dự án Peatland: Rừng U Minh Hạ của Việt Nam là kiểu rừng rất đặc thù, được xếp hạng độc đáo và quý hiếm trên thế giới. Việt Nam có khoảng 12,983 héc ta đất than bùn, trong đó, khoảng 12,000 héc ta nằm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong những mảnh rừng đầm lầy còn sót lại của Việt Nam và là nơi cư trú của một số loài sinh vật bị đe dọa trên toàn cầu. Hồ Thale Noi hay còn gọi là vùng biển thu nhỏ, một trong các khu vực đa dạng sinh học nhất của Thái Lan. Hồ được bao quanh bởi các khu rừng sậy, đồng lúc và rừng Melaleuca. Với tư cách là RAMSAR đầu tiên tại Thái Lan, Thale Noi đóng vai trò quan trọng khi là nguồn duy trì sinh kế của dân địa phương với các ngành nghề như đánh bắt cá, thu hoạch, chế tạo và buôn bán krajood. Thale Noi được xem như thiên đường chim đậu, ngôi nhà chung của hơn 280 loài chim thủy sinh và thường xuyên hỗ trợ cho hơn 20.000 loài chim nước cùng tụ tập. Thale Noi, cũng như các vùng đầm lầy khác ở khu vực Đông Nam Á, phải đối mặt với một số mối đe dọa và thách thức như nạn đánh bắt cá quá mức, xói mòn đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, du lịch phát triển không bền vững hay khai thác rừng quá mức. Tổ chức PFP làm việc cùng tiến sĩ Cherdsak Kuaraksa và nhóm nghiên cứu của ông ấy tại Thái Lan, nhằm đưa ra các chính sách thực tiễn về bảo vệ và phát triển bền vững đất than bùn gần hơn với thế hệ trẻ. Tiến sĩ Kuaraksa cùng PFP và cư dân địa phương hợp tác với mong muốn con người sẽ nhận thức được tiềm năng to lớn của hệ sinh thái ngập nước trên Trái Đất. Myanmar là quốc gia còn khá mới trong việc định hướng về đất than bùn. Cho đến nay, chỉ có một số khu vực đầm lầy được xác định như Hồ Inle và Lưu vực Heho. Nghiên cứu và kiến ​​thức về vùng đất than bùn ở Campuchia vẫn còn sơ khai, nhưng chính phủ và người dân đã nhận thức được tầm quan trọng chúng. Trong số các khu vực đất than bùn được xác định có Khu bảo tồn động vật hoang dã Peam Krasop (PWKS) và Công viên quốc gia Botum Sako. Lào cũng giống như Myanmar và Campuchia, vẫn còn hạn chế về mặt kiến thức. Các cuộc khảo sát ban đầu xác định các vùng than bùn nằm rải rác khắp đất nước từ Bắc tới Nam. Một số trong số chúng, chẳng hạn như khu vực Nong Youb. Indonesia có diện tích đất than bùn nhiệt đới lớn nhất thế giới với khoảng 25 triệu ha. Làng Permata ở Tây Kalimantan là một trong nhiều cộng đồng coi đất than bùn như ngôi nhà của chính họ. Cộng đồng này tránh xa việc độc canh và thực hành "Tumbang Imas" - một phương pháp khai phá đất than bùn không dùng lửa. Malaysia có diện tích vùng ngập nước lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Trong số đó có Khu bảo tồn rừng Ayer Hitam Utara ở Muar, Johor. Đây là khu rừng đầm lầy lớn nhất và cuối cùng còn sót lại ở bang Johor và cũng là khu rừng than bùn duy nhất được công nhận và bảo vệ như một Công viên Bang Rừng ở Bán đảo Malaysia. Tại Philippines, đất ngập mặn chỉ chiếm 3% trên tổng số diện tích đất tại quốc gia này, bao gồm Đầm lầy Agusan và Lưu vực Leyte Sab-a, với nhiều vùng đất than bùn chưa được khai thác nằm rải rác xung quanh các quần đảo. "Điều này nghe thật sáo rỗng, nhưng mọi điều tốt đẹp đều cũng đến lúc kết thúc. PFP kết thúc chuyến hành trình 4 năm thành công ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi thật sự đã được tận hưởng những cảnh quan vùng ngập mặn trên khắp thế giới cùng với tất cả các bạn và chia sẻ mọi nỗi thăng trầm cùng nhau. PFP xin bày tỏ lòng kính trọng cũng như biết ơn đến những nhà lãnh đạo cộng đồng tài ba, các thành viên luôn chiến đấu để bảo tồn và gìn giữ hệ sinh thái tươi đẹp này. Chúng tôi luôn ủng hộ hết mình cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác đang tiếp tục tạo ra một con đường mới cho dự án Peatlands.", theo PFP.