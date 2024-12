Ngược dòng hạ Tottenham, Chelsea đua vô địch với Liverpool

Chelsea bị thủng lưới hai bàn chỉ sau 11 phút, nhưng đã thắng 4-3 chung cuộc trên sân Tottenham ở trận đấu đêm 8/12. The Blues đã vươn lên thứ hai, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm. Trận derby tại Bắc London là tâm điểm của vòng 15 Premier League 2024-25, Tottenham với lợi thế sân nhà cần phải giành chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố để vươn lên, tạm thoát khỏi khủng hoảng. Tottenham đang khủng hoảng cả phong độ, lẫn nhân sự (Ảnh: Getty). Trong một trận derby không khoan nhượng, Chelsea đã bắt đầu theo một cách khá tồi tệ. Phút thứ 5, Marc Cucurella có một ngày thi đấu đáng quên khi cú trượt chân của anh bị trừng phạt bởi Brennan Johnson, người đã kiến tạo cho Dominic Solanke ghi bàn mở tỷ số. 6 phút sau, Cucurella trượt chân lần thứ hai và lại giúp đối thủ ghi bàn, Dejan Kulusevski đã nhân đôi cách biệt cho Tottenham với cú sút vào cột dọc bật vào trong lưới. Hậu vệ trái của Chelsea đi thay giày trong khi đội chủ nhà ăn mừng, nhưng niềm vui của Tottenham dần chìm xuống khi Cristian Romero buộc phải rời sân sau 15 phút do tái phát chấn thương. Hai phút sau khi mất trung vệ quan trọng, Tottenham bị thủng lưới, Jadon Sancho đi bóng từ cánh trái xâm nhập trung lộ rồi tung ra một cú sút tuyệt vời đập vào mép trong cột dọc phải, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Neto đi bóng trong vòng vây của 4 cầu thủ Tottenham (Ảnh: Getty). Bước ngoặt quan trọng của trận đấu xảy ra khi Yves Bissouma phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Chelsea. Phút 62, Cole Palmer không bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m để gỡ hòa 2-2 cho The Blues. Bàn thắng của Palmer giải tỏa hoàn toàn áp lực cho Chelsea, giúp các chân sút của đội khách thăng hoa. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi Chelsea vươn lên dẫn trước 3-2 nhờ bàn thắng của Enzo Fernandez sau pha kiến tạo từ Palmer ở phút 73. Tottenham tiếp tục gặp bất lợi do Micky van de Ven phải rời sân do chấn thương, trở thành cầu thủ thứ 3 của đội chủ nhà gặp chấn thương trong trận derby. Không lâu sau, Pape Matar Sarr phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai cho Chelsea. Phút 84, Palmer đã thực hiện thành công cú sút phạt đền với một cú Panenka táo bạo, gia tăng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea và giúp đội khách chạm tay vào chiến thắng. Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn cho Chelsea (Ảnh: Getty). Dù Son Heung Min ghi bàn muộn cho Tottenham, rút ngắn tỷ số xuống 3-4, nhưng điều đó không đủ để ngăn Chelsea giành trọn 3 điểm. Với chiến thắng này, Chelsea kéo dài chuỗi bất bại lên 8 trận trên mọi đấu trường và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm. Tottenham phải chịu hai thất bại liên tiếp và xếp dưới Chelsea 9 bậc khi mới có 20 điểm.