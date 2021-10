Ngược đời Tiểu Vy: Halloween kém 'hú hồn' hơn ngày thường

Được biết, Tiểu Vy tái hiện hình ảnh của Britney Spears trong MV đầu tay đình đám "Baby One More Time" ra mắt vào năm 1998. Còn nhớ thời điểm bài hát ra đời, hình ảnh Britney Spears với trang phục cô nữ sinh trung học quyến rũ, nổi loạn đã gây sốt toàn cầu.



Diện trang phục nữ sinh dễ thương gồm chân váy xếp ly ngắn, điểm nhấn là chiếc áo sơ-mi được thắt nút, bên trong diện bra giúp nàng hậu khoe trọn vòng eo thon gọn, vòng 1 căng đầy và đôi chân dài quyến rũ.



Sự thay đổi của Tiểu Vy trong việc xây dựng phong cách thời trang cũng như cuộc sống không ồn ào đời tư chính là điều khiến mọi người thêm yêu nàng hậu sinh năm 2000.





Không máu me kinh dị như những người khác, người đẹp chọn lối trang điểm tông nâu nhạt cho phù hợp concept.

Tạo hình và biểu cảm của Tiểu Vy trong lần cosplay này được các fans khen ngợi. Nhiều bạn bè, khán giả còn hài hước trước hình ảnh mới của của Top 30 Miss World 2018: "Giống nhau như hai chị em sinh đôi, không thể nhận ra vì quá giống nhau".