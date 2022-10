Ngưng đổ lỗi cho nạn nhân

Gần đây, khi một số cô gái trẻ bị quấy rối/tấn công tình dục, như sự việc nữ hành khách bị nhân viên phụ xe tấn công trên xe buýt, cô gái ở nhà trọ đi về muộn bị thanh niên sàm sỡ hay cô gái đi ngoài đường bị nam giới lạ mặt sờ mó..., đã có những người dường như muốn đổ lỗi cho nạn nhân và cố gắng biến họ trở thành thủ phạm. Các bình luận dễ bắt gặp trên mạng xã hội là "ai bảo ăn mặc hớ hênh", "gợi cảm quá làm gì"…

Chúng ta luôn bất bình, phản đối bất cứ hành vi nào xâm phạm sự tự do và an toàn thân thể của phụ nữ. Xu hướng coi phụ nữ là phái yếu để yêu thương, trân trọng và bảo vệ là nhận thức cơ bản của cánh đàn ông. Nhưng trong thực tế, như nêu trên, vẫn tồn tại nhóm "ngược dòng".

Kẻ biến thái vào tận trong nhà để thực hiện hành vi sàm sỡ cô gái trẻ. (Ảnh chụp màn hình).

Hậu quả của xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân rất nghiêm trọng. Trước hết nó tạo ra dư luận "đồng thuận" với hành vi vi phạm pháp luật, coi hành vi xúc phạm nhân phẩm và thân thể người khác là chuyện bình thường. Không phải tự nhiên mà vừa qua, Hạ viện Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật coi tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm. Đạo luật do Chính phủ đề xuất có tên là "Only Yes Means Yes" (Chỉ khi nói đồng ý mới là đồng ý) đã coi tội lạm dụng tình dục và tấn công tình dục đều đủ điều kiện để gọi là hiếp dâm.

Điều luật này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về ranh giới pháp lý và đạo đức. Một cô gái ăn mặc quyến rũ và có cử chỉ thân mật không thể là lý do để ai đó đổ lỗi cho cô ấy nếu chuyện không hay xảy ra.

Chúng ta hãy thử cùng nhau trả lời những câu hỏi sau: Liệu nạn nhân với nhận thức bình thường thì có cố ý khiến bản thân bị tấn công hay quấy rối tình dục hay không? Nạn nhân có nghĩa vụ về mặt pháp luật phải ngăn chặn thủ phạm tấn công cô ấy hay không? Và, nạn nhân có khả năng ngăn chặn tội phạm hay không?