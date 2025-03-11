Ngu Thư Hân trả giá, danh tiếng sụp đổ

Trang QQ đưa tin Ngu Thư Hân phát hành ca khúc mới Mộng vào đầu tháng 11, tuy nhiên dù có hoạt động nghệ thuật mới, danh tiếng của cô vẫn không được khôi phục. Ngược lại, nữ diễn viên sinh năm 1995 đánh mất hơn 160.000 người theo dõi chỉ trong một ngày. Điều này thể hiện danh tiếng của nữ diễn viên vẫn bị ảnh hưởng bởi scandal thái độ xấu tính với đồng nghiệp trước đó.

Tác phẩm mới Mộng được phát hành nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt của Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, ca khúc không được khán giả hưởng ứng. Mặt khác, nhiều người còn tỏ ra khó chịu khi Ngu Thư Hân không lên tiếng giải thích về những scandal bắt nạt đồng nghiệp ồn ào gần đây mà chỉ im lặng để sự việc chìm xuống. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ thất vọng và quay lưng lại với nữ diễn viên Thương lan quyết.