Ngủ quá ít làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ

Một giấc ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể hồi phục năng lượng mà còn là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe chuyển hóa và ngược lại. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Diabetes Care cho thấy việc ngủ quá ít - đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh - có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin và dẫn đến tiểu đường type 2.

Khi thiếu ngủ trở thành “thủ phạm giấu mặt”

Nghiên cứu do nhóm của Tiến sỹ Marie-Pierre St-Onge, Đại học Columbia (New York), thực hiện cho thấy thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất và sử dụng insulin - hormone đóng vai trò then chốt trong kiểm soát đường huyết.

“Ngủ đủ giấc mỗi đêm không chỉ giúp duy trì năng lượng, mà còn là chìa khóa kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường type 2, nhất là ở phụ nữ sau mãn kinh,” Tiến sỹ St-Onge nhấn mạnh.

Điều đáng lưu ý, phần lớn nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa giấc ngủ và tiểu đường lại tập trung vào nam giới. Trong khi đó, phụ nữ mới là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi rối loạn giấc ngủ do thay đổi sinh lý trong suốt cuộc đời: mang thai, sinh nở, nuôi con và giai đoạn mãn kinh. Thực tế, nhiều khảo sát cho thấy tỷ lệ phụ nữ cảm thấy mình không ngủ đủ cao hơn nam giới.

Nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 38 phụ nữ trong độ tuổi 20-75, có thói quen ngủ lành mạnh (7-9 giờ/đêm) và đường huyết bình thường. Tất cả đều có nguy cơ tim mạch cao như thừa cân, béo phì, mỡ máu cao hoặc tiền sử gia đình mắc tiểu đường.

Các tình nguyện viên được theo dõi thói quen ngủ bằng cảm biến đeo tay và nhật ký giấc ngủ trong 2 tuần, sau đó trải qua 2 giai đoạn thí nghiệm kéo dài 6 tuần:

Giai đoạn ngủ đủ: duy trì giấc ngủ trung bình 7,5 giờ/đêm.