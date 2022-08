'Ngũ Long Công Chúa': Lương Bích Hữu đình đám, Yến Nhi lặng như tờ

Năm 2011, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lương Bích Hữu biến mất khỏi thị trường âm nhạc do gặp tai nạn khi đi diễn. Vượt qua thời khắc sinh tử ấy, đến giờ nữ ca sĩ đã bắt đầu trở lại với nhiều dự án nghệ thuật hơn.

Dù đã lâu không xuất hiện, nhưng visual đặc biệt và giọng hát thanh thoát của Lương Bích Hữu vẫn chiếm trọn trái tim của người hâm mộ.

Mới đây, Lương Bích Hữu "gây sốt" khi lộ diện tại 1 chương trình sau thời gian ẩn giấu dưới hình tượng Kim Sa Ngư. Những hình ảnh, video về nữ ca sĩ tại gameshow tràn ngập khắp các nền tảng.

Your browser does not support the video tag.

Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự trở lại của Lương Bích Hữu khiến họ bồi hồi vì được "sống lại tuổi thơ". Không chỉ là thanh xuân của nhiều người, Lương Bích Hữu còn là ký ức tươi đẹp của nhiều sao Việt như MC Trấn Thành, Trương Quỳnh Anh, Trúc Nhân,...

Minh Trang

Tạm dừng sự nghiệp ca hát, Minh Trang bất ngờ lên xe hoa cùng ông bầu Nguyễn Hà khi vừa tròn 20 tuổi.