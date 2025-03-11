Ngư lôi Piranha biến tàu ngầm KSOT-002 thành ‘sát thủ’ dưới đại dương: Bí mật công nghệ âm học

Trong bối cảnh Indonesia đang vươn mình trở thành cường quốc biển Đông Nam Á, một bước ngoặt lịch sử đã xảy ra vào ngày 30/10 tại vùng biển Surabaya: tàu ngầm không người lái KSOT-002 lần đầu tiên phóng thành công ngư lôi Piranha, vũ khí nội địa do PT PAL sản xuất.

Không chỉ chứng minh khả năng tự hành đỉnh cao, sự kiện này còn mở ra kỷ nguyên mới cho tác chiến dưới nước, nơi những 'cá mập' robot có thể lặng lẽ tiêu diệt mục tiêu mà không cần thủy thủ.

Hãy cùng khám phá công nghệ 'sát thủ' đằng sau cặp đôi này, từ thông số kỹ thuật công nghệ sắc bén đến bí quyết tích hợp hoàn hảo.