Ngư lôi hạt nhân Poseidon AI tầm bắn 10.000km, tốc độ 185km/h, lặn sâu 1.000m làm rúng động đại dương toàn cầu

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon, ‘quái vật dưới biển’ dài 20 mét, tốc độ 185 km/h, tầm bắn 10.000km, lặn sâu 1.000m, mang theo quả bom hạt nhân 2 megaton, được thiết kế để tạo ra sóng thần hạt nhân khổng lồ, có thể xóa sổ các thành phố ven biển lớn chỉ trong chớp mắt. Với công nghệ hạt nhân tiên tiến và khả năng không thể chặn đánh, Poseidon không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là bước ngoặt trong cuộc đua vũ khí toàn cầu. Hãy cùng khám phá công nghệ tối tân của ‘siêu’ vũ khí ‘ngày tận thế’ này.

Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon, ‘quái vật dưới biển’ dài 20 mét, tốc độ 185 km/h, tầm bắn 10.000km, lặn sâu 1.000m, mang theo quả bom hạt nhân 2 megaton. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Lenta.ru

Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon. VIDEO: rferl.org

Poseidon, hay còn được biết đến với tên gọi Status-6 hoặc Kanyon trong các tài liệu phương Tây, là một trong những dự án vũ khí bí mật nhất của Nga.

Được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2015 qua các hình ảnh rò rỉ trên truyền hình nhà nước, Poseidon nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của các chuyên gia quốc phòng.

Đến ngày 28/10, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức xác nhận thử nghiệm thành công từ một tàu ngầm chuyên dụng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa vũ khí này vào biên chế lực lượng hải quân Nga.

Không chỉ là một ngư lôi thông thường, Poseidon đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hạt nhân và trí tuệ nhân tạo (AI), biến nó thành "ngư lôi ngày tận thế", một công cụ răn đe chiến lược có khả năng thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.