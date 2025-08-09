Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

08/09/2025 17:28

Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.

Clip vụ việc người đàn ông trình báo bị mất 30 cây vàng

Hôm nay (8/9), Công an phường Phú Lợi, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ việc người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng khi ngủ trên cabin xe bán tải.

Theo đó, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM) đến Công an phường Phú Lợi trình báo, vào khuya 6/9, anh điều khiển ô tô bán tải chở người bạn về nhà tại đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi).

z6989116598507_46e8a99ee41dca56748c95242edb8ff3.jpg
Hình ảnh người đàn ông﻿ xuất hiện gần ô tô của anh D. Ảnh cắt từ clip

Sau khi người bạn này vào nhà, anh D. đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Đến sáng hôm sau, một số người dân đi đường thấy tài xế ngủ trên xe mở cửa nên gọi dậy. Lúc này, anh D. kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại di động.

Sau đó, anh D. xin trích xuất camera an ninh gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe. Anh D. nghi ngờ người này là thủ phạm nên trình báo cơ quan công an.

Cũng theo trình báo của anh D., số lượng trang sức bằng vàng bị mất gần 30 cây vàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành xác minh, lấy lời khai để làm việc.

