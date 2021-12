Ngư dân ven biển rốt ráo di chuyển tàu thuyền vào nơi tránh bão

Your browser does not support the audio element.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều tối qua đến hôm nay 19/12, ngư dân ở tỉnh Quảng Nam đã và đang chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão.

Mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 12h ngày 19/12.

Tại âu thuyền An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), từ chiều 18/12, các ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Các thuyền lớn sắp xếp nối thành một hàng neo vào trụ cột, các tàu bè nhỏ được người dân đưa lên bờ để đảm bảo an toàn.