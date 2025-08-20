Ngột ngạt với ông chồng quá sạch sẽ

Gần 8 giờ tối, nhà chị chưa ăn cơm dù đã nấu xong từ lâu. Chị uể oải kì cọ bồn rửa chén trong bếp khi nghe tiếng chồng mắng sa sả con ngoài phòng khách.

Chị đoán 2 đứa con lại chạy nhảy lung tung, không để yên cho anh lau nhà. Nhìn bữa cơm nguội lạnh trên bàn ăn, chị bất chợt thở dài.

Chị luôn sống trong căng thẳng vì chồng sạch sẽ quá mức (Ảnh minh hoạ)

Chị biết tính anh sạch sẽ ngay từ lúc mới yêu và cho đó là một ưu điểm. Nhưng khi sống chung, chị nhận ra mặt trái của nó, cảm thấy ngột ngạt áp lực. Chị không phải là người bừa bội hay ở bẩn nhưng vẫn không sao vừa ý chồng khi anh đặt ra những tiêu chuẩn sạch sẽ quá cao.

Với anh, sạch là phải dọn ngay và luôn, không được bừa bội dù chỉ một giây. Hầu như những cuộc cãi vã trong gia đình chị cũng chỉ xoay quanh chuyện sạch - bẩn, gọn gàng - bừa bộn.

Hồi đầu chị cố gắng làm vừa lòng chồng, dọn dẹp cùng nhưng lâu dần chị quá mệt mỏi. Anh luôn chê chị làm không sạch, lúc nào cũng làm lại mới ưng ý, nên chị để chồng tự làm. Nhưng khổ nỗi, anh vừa dọn vừa càu nhàu, câu cửa miệng của chồng là “Không dọn thì đừng bày bừa” khiến chị cực kì khó chịu.

Nhà chị có con nhỏ nên không phải lúc nào cũng gọn gàng. Chị thường để con chơi xong mới dọn dẹp nhưng anh thấy thế rất chướng mắt, quy kết ngay là bừa bội. Chị tắm cho con xong, chị chưa kịp cất đồ chơi, quần áo bẩn vì còn bận lau khô sấy tóc cho con, anh đã lao vào nhà tắm vừa dọn vừa gắt gỏng.

Có lần, chị đang nấu ăn trong bếp thì có điện thoại, trong khi chị nói chuyện anh đã dọn sạch sẽ những thứ chị đang nấu dở. Bữa cơm hôm đó không khí rất nặng nề sau một trận cãi vã của vợ chồng.

Chị có thói quen ăn cơm xong, ngồi nghỉ khoảng 10 phút rồi mới dọn rửa chén bát, nhưng anh muốn phải làm ngay. Một lý do đó thôi mà anh chị cứ hục hặc với nhau.

Mỗi tuần anh lên lịch lau nhà 4 lần và hoàn thành xong trước bữa cơm tối. Nhiều hôm anh đi làm về muộn, vẫn lau dọn theo lịch nên cả nhà phải chờ cơm. Tối nay cũng vậy, bao nhiêu món ăn đã nguội chỉ vì anh đang lau nhà nên chưa ai đụng đũa. Nếu mấy mẹ con ăn cơm trước thì anh cau có không vui nên đành phải đợi.

Khách đến nhà chị khen tấm tắc nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng, nhà vệ sinh khô ráo thơm tho. Chị vẫn biết nhờ anh nên mới được như thế, nhưng trong lòng luôn nặng nề. 3 mẹ con đều căng thẳng lo âu mỗi khi anh về nhà, sợ cái này chưa dọn, chỗ này còn bẩn. Chị sợ cảnh chồng vừa dọn vừa càu nhàu như nỗi ám ảnh thường trực.

Với anh, sạch là phải dọn ngay và luôn (Ảnh minh hoạ)

Có lần chị nhẹ nhàng nói quan điểm của mình với chồng, đại ý là cuộc sống cứ phiên phiến lại dễ thở, cái gì quá lắm cũng không tốt. Anh liền chốt ngay: “Em nói đến việc dọn nhà chứ gì? Tất cả mọi lý do để ở bẩn chỉ là nguỵ biện”.

Chị biết mình không thể thay đổi được chồng vì thói quen ăn sâu bám rễ đã mấy chục năm, chỉ có cách phải thích nghi sống chung với điều đó. Nhưng sao nhiều lúc, chị thấy mệt mỏi quá, như hôm nay chẳng hạn, sau một ngày làm việc vất vả chỉ mong ăn cơm sớm để nghỉ ngơi mà giờ này vẫn phải đợi vì đúng lịch lau nhà của chồng.