Ngọn đồi nhuộm sắc tím, mây bồng bềnh, khách Hà Nội ‘nhìn ảnh là muốn đi ngay’

Những ngày đầu tháng 9, nhiều du khách từ các tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… không ngại vượt hàng trăm cây số tới Sơn La để chiêm ngưỡng đồi hoa sim Thái (mua Thái) tím nở rộ, đẹp như tranh vẽ.

Đồi hoa sim Thái này nằm tại bản Suối Bon (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La), cách trung tâm khu du lịch Mộc Châu khoảng 25km và cách Hà Nội chừng 180km, tương đương 4 giờ di chuyển bằng ô tô.

Hoa sim tím nở rộ giữa ngọn đồi. Ảnh: Quang Kiên

Gia đình anh Đinh Ngọc Huy (Hà Nội) vừa có chuyến đi 2 ngày 1 đêm cắm trại tại Suối Bon, kết hợp săn cảnh biển mây bồng bềnh bên đồi hoa tím mộng mơ vào ngày 6–7/9.

"Đây là chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Sáng thứ 7, vợ chồng tôi tình cờ xem video về đồi hoa tím lịm ở gần Mộc Châu. Thấy khung cảnh quá đẹp, hai vợ chồng quyết định lái xe tới chiêm ngưỡng luôn.

Sau 4 tiếng di chuyển, chúng tôi tới ngọn đồi, hạ trại để ở lại qua đêm", anh Huy nói.