Ngồi yên trong lửa: Câu chuyện xá lợi trái tim làm rơi nước mắt người dân

Đêm 20/8/1963, cảnh sát đột nhập chùa, bắt bớ các hòa thượng và lục lọi nhưng kỳ lạ không phát hiện được trái tim.

Sau đó, xá lợi được chuyển về Việt Nam Quốc Tự và đặt trong một tháp đồng niêm phong bởi Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết.

Nhằm bảo đảm an toàn, Hòa thượng Thích Từ Nhơn đã gửi tháp đồng chứa xá lợi vào chi nhánh Ngân hàng Pháp tại Sài Gòn, cất trong két sắt chỉ có hai chìa khóa - một do ông giữ, một do trụ sở ngân hàng ở Pháp nắm.

Sau năm 1975, trái tim được Nhà nước tiếp nhận. Đến năm 1991, xá lợi chính thức được bàn giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM bảo quản cho đến nay, trong tình trạng nguyên vẹn, chưa từng bị mở ra.

Hòa thượng Thích Quảng Đức

Hôm nay, trái tim ấy trở lại với nhân dân, dưới vòm đại lễ Vesak. Người dân xếp hàng dài trong yên lặng. Không một lời phát nguyện to tiếng. Không một bức xúc chính trị. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Một câu hỏi vang lên trong lòng mỗi người: Điều gì có thể khiến một con người sẵn sàng ngồi yên trong lửa nóng?

Và câu trả lời, có lẽ nằm trong chính sự hiện diện của trái tim ấy với lời nhắn gửi vượt thời gian: Sự hy sinh lớn lao nhất là sự hy sinh không cho bản thân, mà cho niềm tin, cho công lý và cho an lành của người dân.