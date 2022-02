Ngôi sao truyền hình nổi tiếng sở hữu vóc dáng nóng bỏng

Victoria Pattison sinh năm 1987, là ngôi sao trên truyền hình Anh. Cô nổi tiếng khi xuất hiện trong show Geordie Shore trên MTV từ 2011-2014, Ex on the Beach (2014, 2015) và show Judge Geordie do chính mình sáng lập năm 2015.

Victoria Pattison từng xếp vị trí thứ 15 trong series I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (Anh) năm 2015 và dẫn show I'm a Celebrity: Extra Camp năm 2016.