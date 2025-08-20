Ngôi sao The Kid LAROI đến Việt Nam

CTV Hồng Minh/VOV.VN| 20/08/2025 20:21

The Kid LAROI, chủ nhân siêu hit “Stay”, hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đêm 19/8.

Ngôi sao 23 tuổi người Úc The Kid LAROI hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 21h55 ngày 19-8, là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho siêu nhạc hội 8Wonder 2025: Moments Of Wonder.

ngoi sao the kid laroi den viet nam double 2t soc , fan cho 5 tieng gap idol hinh anh 1
Kid Laroi đặt chân xuống sân bay nội bài tối 19/8

The Kid LAROI cùng êkíp 4 người đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài lúc 21h55. Mặc dù trải qua một chuyến bay dài khá mệt mỏi, ngôi sao trẻ nước Úc vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài thân thiện, gu thời trang khỏe khoắn, năng động, trẻ trung. Trên đầu anh đeo tai nghe bluetooth không dây cá tính như một lời khẳng định “tôi đây người hệ nhạc”.

ngoi sao the kid laroi den viet nam double 2t soc , fan cho 5 tieng gap idol hinh anh 2
Anh bất ngờ khi fan hâm mộ đứng đợi 5 tiếng tại sân bay

Đây là lần đầu tiên LAROI đến Việt Nam nên nghệ sĩ rất bất ngờ khi thấy khán giả hâm mộ đợi sẵn. Đặc biệt có fan đã “đu idol”  7 năm đứng chờ anh ròng rã 5 tiếng.

ngoi sao the kid laroi den viet nam double 2t soc , fan cho 5 tieng gap idol hinh anh 3
The Kid nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi

Sau khi trò chuyện, chụp ảnh và tương tác nhiệt tình với fan, anh cùng ê kíp vội lên xe ô tô để về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt trước khi đại nhạc hội nổi nhạc chính thức vào ngày 23/8 này.

Việc đầu tiên siêu sao Úc làm khi đến Việt Nam chính là đăng tải tấm ảnh selfie siêu chill chill với fan lâu năm lên trang cá nhân có 4,3 triệu người theo dõi. 

Theo vov.vn
