Ngôi sao Suarez bị trừng phạt nặng vì khạc nhổ vào đối phương

CLB Inter Miami của Lionel Messi đã gục ngã 0-3 trước Seattle Sounders trên sân Lumen Field, một trận thua khiến các cầu thủ Miami đánh mất cơ hội nâng cao danh hiệu. Nhưng điều được bàn tán nhiều nhất không nằm ở kết quả trận đấu, mà ở hành động khó chấp nhận của ngôi sao Suarez người Uruguay ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Tiền đạo 38 tuổi, từng làm mưa làm gió tại Liverpool và Barcelona, đã lao tới Obed Vargas, tiền vệ 20 tuổi của Seattle, và có động tác khóa cổ cầu thủ trẻ này trong lúc xô xát. Khi hỗn chiến vừa tạm lắng, ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh Suarez nhổ nước bọt về phía một nhân viên của đội bóng chủ nhà, một hành vi lập tức khiến ban kỷ luật Leagues Cup vào cuộc.

Chỉ ít ngày sau đó, án phạt được công bố: ngôi sao Suarez bị treo giò sáu trận, án kỷ luật sẽ áp dụng ở mùa Leagues Cup năm sau. Dù vậy, giải Nhà nghề Mỹ (MLS) Major League Soccer vẫn “mở cửa” khả năng bổ sung hình phạt nếu xét thấy cần thiết. Không chỉ có Suarez, CLB Inter Miami cũng thiệt quân khi Sergio Busquets phải nghỉ hai trận, Tomas Aviles vắng ba trận, còn phía Seattle, thành viên ban huấn luyện Steven Lenhart cũng bị đình chỉ năm trận vì tham gia vào vụ xô xát.