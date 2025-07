Ngôi sao ở ẩn 15 năm vẫn giàu có bậc nhất, ngoại hình 'trẻ mãi không già'

Một vài bình luận đáng chú ý như: "Làm sao anh ấy có thể duy trì ngoại hình như thế này?", "Anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào", "Sao anh ấy vẫn nhốt mình ở nhà với khuôn mặt này vậy? Làm ơn hãy quay một bộ phim nào đó đi", "Thời gian trôi qua không ảnh hưởng gì đến người đàn ông này",....

Dù đã không đóng phim và về ở ẩn trong suốt 15 năm qua, thế nhưng Won Bin vẫn là ngôi sao hạng A và được yêu thích bậc nhất ở showbiz Hàn.

Won Bin sinh năm 1977, ra mắt năm 1997 với vai phụ trong phim Propose. Anh nhanh chóng nổi tiếng qua Trái tim mùa thu (2000), bộ phim khởi đầu làn sóng Hallyu. Sau đó, anh củng cố vị thế với The Man From Nowhere (2010), tác phẩm đạt hơn 6,2 triệu vé bán tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp 28 năm, Won Bin chỉ tham gia 6 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Anh đã thắng một loạt giải thưởng lớn trong các giải thưởng danh giá như Grand Bell, Rồng Xanh.