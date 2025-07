Ngôi sao nhạc rock Ozzy Osbourne qua đời ở tuổi 76 vào ngày 22/7, sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Nam nghệ sĩ qua đời chỉ vài tuần sau khi tái hợp với các thành viên ban nhạc Black Sabbath và biểu diễn một buổi hòa nhạc chia tay hoành tráng dành cho người hâm mộ.

Trong một tuyên bố vào tối 22/7 (giờ địa phương), gia đình ông cho biết: "Với nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời, chúng tôi báo tin rằng Ozzy Osbourne yêu dấu của chúng tôi đã qua đời sáng nay. Ông ra đi trong vòng tay gia đình và tình yêu thương".

Ngôi sao nổi tiếng Ozzy Osbourne vừa qua đời ở tuổi 76. Ảnh: Ross Halfin

Trong nhiều năm, ông phải vật lộn với bệnh Parkinson và một số căn bệnh khác. Mặc dù gặp nhiều thử thách về sức khỏe, ông vẫn tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện chia tay tại quê nhà vào đầu tháng này.

Khi biểu diễn trên sân khấu tại Villa Park chưa đầy 3 tuần trước, Ozzy Osbourne đã nói với 42.000 người hâm mộ: "Các bạn không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất".

Trong buổi trình diễn cuối đời, ông đã kết hợp với nhiều đồng nghiệp thân thiết như nhóm Metallica và Guns N' Roses.

Ozzy Osbourne và các thành viên Black Sabbath nguyên bản gồm Tony Iommi, Terence "Geezer" Butler và Bill Ward đã tái hợp lần đầu tiên sau 20 năm trong buổi diễn vào ngày 5/7.

Sau khi Ozzy Osbourne qua đời, nhóm Metallica đã đăng một bức ảnh chụp ban nhạc cùng với Osbourne trên mạng xã hội X, cùng với biểu tượng cảm xúc trái tim tan vỡ.

Ronnie Wood, thành viên của The Rolling Stones, viết: "Tôi rất buồn khi nghe tin Ozzy Osbourne qua đời. Anh ấy đã có một buổi hòa nhạc chia tay thật tuyệt vời tại Back To The Beginning ở Birmingham".

Tài khoản X của nhóm Black Sabbath đã đăng một bức ảnh Osbourne từ buổi biểu diễn với chú thích: "Ozzy là mãi mãi!"

Ali Campbell, ca sĩ của ban nhạc UB40 đến từ Birmingham, viết: "Hãy yên nghỉ nhé Ozzy. Hoàng tử Bóng tối. Một huyền thoại đích thực của Birmingham. Vị vua không thể tranh cãi của dòng nhạc heavy metal".

Ozzy Osbourne. Ảnh: MTV

Ozzy Osbourne (tên thật là John Michael Osbourne) sinh năm 1948 tại Aston, Birmingham, Anh. Ông được mệnh danh là cha đẻ của dòng nhạc heavy metal. Ông tự xưng là "Hoàng tử Bóng tối" và là người tiên phong cho thể loại nhạc rock cùng nhóm Black Sabbath.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng với những bản hit như "Iron Man", "Paranoid", "War Pigs", "Crazy Train và Changes"... Album đầu tay cùng tên của Black Sabbath được phát hành vào năm 1970 và lọt vào top 10 album hay nhất tại Anh, đồng thời mở đường cho một loạt ca khúc sau này. Họ trở thành một trong những ban nhạc rock có ảnh hưởng và thành công nhất mọi thời đại, với hơn 75 triệu album bán ra trên toàn thế giới.

Black Sabbath đã sa thải Osbourne vào năm 1979 vì những hành vi thái quá của ông như đến muộn trong các buổi tập và bỏ lỡ các buổi diễn. "Chúng tôi biết rằng thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải ông ấy vì ông ấy quá mất kiểm soát", Terry "Geezer" Butler viết trong cuốn hồi ký "Into The Void".

Sau khi rời nhóm, Ozzy Osbourne tái xuất với tư cách nghệ sĩ solo với album Blizzard of Ozz. Năm 1981, ông phát hành album Diary Of A Madman. Cả 2 album đều là những tác phẩm kinh điển của dòng nhạc rock.

Trong những năm gần đây, ông phải vật lộn với bệnh Parkinson và một số căn bệnh khác.

Nam nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên là Thelma Riley và người vợ thứ hai là Sharon Osbourne.