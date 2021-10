'Ngôi sao khoai tây' tái hiện những rắc rối liên tục xảy đến với gia tộc họ Noh

Thay cha quản lý công ty, Noh Min Hyuk khiến cho giám đốc Oh, giám đốc bộ phận “ngứa mắt” vì còn “trẻ người non dạ” mà lại “ngồi ghế trên”, hay ra vẻ với ông ta nên lôi kéo vây cánh tìm cách lật đổ Min Hyuk ra khỏi chiếc ghế giám đốc tập đoàn. Cơ hội tới khi Min Hyuk bị tai nạn lúc mọi người đang hốt hoảng vì một sự kiện thiên nhiên bất ngờ xảy đến: một hành tinh lạ mang hình dạng na ná củ khoai tây đang tiến gần tới trái đất và có nguy cơ va chạm với trái đất. Được đưa tới bệnh viện trong khung cảnh hỗn độn, Noh Min Hyuk may mắn giữ được mạng sống nhưng bị chứng mất trí tạm thời, giờ đây mọi hành động và cử chỉ của anh cứ như của một đứa trẻ nhỏ khiến cho ông bà Noh Soo Dong vô cùng lo lắng, họ quyết giữ kín bí mật tai nạn của con trai khiến cho giám đốc Oh phải ra sức tìm hiểu, nên khi nghe chuyện mẹ con Jin Ah được tá túc trong biệt thự nhà họ Noh, giám đốc Oh đã mua chuộc, sai khiến cô dò thông tin cho mình.

Với độ dài 92 tập, Ngôi sao khoai tây tái hiện những tình huống lạ kỳ, những rắc rối oái oăm liên tục xảy đến với gia tộc họ Noh. Phim đang phát sóng mỗi ngày từ 20h00 trên kênh THVL3.