Ngôi sao 15 tuổi làm nên lịch sử tại Emmy 2025

Khi loạt phim ăn khách Adolescence được ghi hình, Owen Cooper mới 14 tuổi. Đây cũng là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên của nam diễn viên người Anh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Cooper xúc động: “Được đứng ở đây thực sự là điều kỳ diệu! Thật lòng mà nói, khi mới bắt đầu học diễn xuất vài năm trước, cháu không hề nghĩ sẽ được đặt chân tới Mỹ, chứ đừng nói tới việc đứng trên sân khấu này”.