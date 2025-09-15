Ngôi sao 15 tuổi làm nên lịch sử tại Emmy 2025

15/09/2025

Tối 14/9, tại lễ trao giải Emmy lần thứ 77, Owen Cooper, diễn viên nhí người Anh - mới 15 tuổi - đã đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ nhất đoạt giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” ở hạng mục phim truyền hình ngắn tập.

Khi loạt phim ăn khách Adolescence được ghi hình, Owen Cooper mới 14 tuổi. Đây cũng là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên của nam diễn viên người Anh.

Phát biểu tại lễ trao giải, Cooper xúc động: “Được đứng ở đây thực sự là điều kỳ diệu! Thật lòng mà nói, khi mới bắt đầu học diễn xuất vài năm trước, cháu không hề nghĩ sẽ được đặt chân tới Mỹ, chứ đừng nói tới việc đứng trên sân khấu này”.

owen.jpg
Owen Cooper nhận giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình ngắn tập tại lễ trao giải Emmy 2025. Ảnh: EPA

Trong lời cảm ơn, Cooper dành sự tri ân sâu sắc tới gia đình, các bạn diễn, và đặc biệt là Stephen Graham - diễn viên chính kiêm nhà sáng tạo của Adolescence: “Giải thưởng này ghi tên cháu, nhưng thực sự nó thuộc về ê-kíp đứng sau máy quay, bác Stephen và toàn bộ dàn diễn viên”.﻿

Owen Cooper đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giành giải, trong đó có Ashley Walters, Javier Bardem, Bill Camp, Rob Delaney và Peter Sarsgaard. Nhiều chuyên gia và khán giả nhận định chiến thắng của Cooper hoàn toàn xứng đáng với diễn xuất ấn tượng, ám ảnh trong Adolescence.﻿

Adolescence là một series tâm lý tội phạm sản xuất bởi Netflix. Cốt truyện xoay quanh Jamie (Owen Cooper thủ vai) - thiếu niên bị bắt vì cáo buộc sát hại bạn học nữ. Điểm đặc biệt của loạt phim là mỗi tập được ghi hình bằng một cú máy duy nhất, tạo cảm giác chân thực và đầy căng thẳng.﻿

Series ra mắt tháng 3/2025 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Tại Anh, Adolescence thiết lập kỷ lục: là chương trình được xem nhiều nhất từ trước tới nay trên Netflix tại quốc gia này. Ngoài ra, phim cũng được xem nhiều thứ hai mọi thời đại trên nền tảng, chỉ sau Wednesday.﻿

owen-2.webp
Owen Cooper trong 'Adolescence'.

Tại Emmy năm nay, Adolescence còn thắng lớn ở nhiều hạng mục khác: Phim ngắn tập xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Nam chính xuất sắc cho Stephen Graham (vai Eddie - cha của Jamie) và Nữ phụ xuất sắc cho Erin Doherty (vai nhà tâm lý pháp y đánh giá Jamie tại trại giam thiếu niên).﻿

Lễ trao giải Emmy ra đời năm 1949 - được ví như “Oscar của truyền hình” - được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc trong sản xuất và biểu diễn truyền hình Mỹ. Năm nay, Emmy lần thứ 77 diễn ra tại Nhà hát Peacock, Los Angeles, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS của Mỹ.﻿

