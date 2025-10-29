Ngôi nhà sum vầy ba thế hệ giữa ánh sáng và không gian mở

Trên diện tích khiêm tốn, ngôi nhà vẫn đảm bảo đầy đủ phòng ngủ và khu sinh hoạt chung, nhờ thiết kế giếng trời lớn và giải pháp lệch tầng khéo léo.

Các khối chức năng được liên kết bằng cầu thang, hình thành trục giao thông tự nhiên, giúp không gian vừa cân bằng vừa linh hoạt.