Ngôi nhà sum vầy ba thế hệ giữa ánh sáng và không gian mở

Thúy Hiền| 29/10/2025 11:21

Công trình là tổ ấm ấm áp cho gia đình ba thế hệ, nơi niềm vui sum vầy luôn hiện hữu trong từng góc nhỏ.

Trên diện tích khiêm tốn, ngôi nhà vẫn đảm bảo đầy đủ phòng ngủ và khu sinh hoạt chung, nhờ thiết kế giếng trời lớn và giải pháp lệch tầng khéo léo.

fb-img-1761363877502.jpg

Các khối chức năng được liên kết bằng cầu thang, hình thành trục giao thông tự nhiên, giúp không gian vừa cân bằng vừa linh hoạt.

fb-img-1761363874449.jpg
fb-img-1761363882024.jpg
fb-img-1761363879615.jpg

Khoảng rỗng giữa nhà không chỉ điều tiết ánh sáng và gió, mà còn tạo cảm giác thoáng đãng, mát lành.

fb-img-1761363900448.jpg
fb-img-1761363883566.jpg
fb-img-1761363887274.jpg
fb-img-1761363885354.jpg
fb-img-1761363891123.jpg
fb-img-1761363893010.jpg
fb-img-1761363902960.jpg

Mỗi phòng chức năng được chăm chút để duy trì sự riêng tư khi cần, nhưng vẫn mở ra cơ hội kết nối yêu thương giữa các thành viên.

fb-img-1761363889562.jpg
fb-img-1761363895330.jpg

Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi vun đắp hạnh phúc gia đình, chan hòa ánh sáng và tự nhiên.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/ngoi-nha-sum-vay-ba-the-he-giua-anh-sang-va-khong-gian-mo-post1790255.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/ngoi-nha-sum-vay-ba-the-he-giua-anh-sang-va-khong-gian-mo-post1790255.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Ngôi nhà sum vầy ba thế hệ giữa ánh sáng và không gian mở
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO